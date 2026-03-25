Envían a juicio al exalcalde Víctor Alvarizaes por supuesto abuso de autoridad con fines electorales

Arnulfo Carrera, juez del Juzgado Quinto Penal, resolvió este miércoles 25 de marzo enviar a juicio al exalcalde de Santa Catarina Pinula, Víctor Alvarizaes, por el supuesto delito de abuso de autoridad con propósito electoral en el caso Día de la Madre.

Según la investigación, el exfuncionario habría utilizado fondos municipales en la campaña electoral del 2015.

El abogado Erick Huitz, defensor de Alvarizaes, indicó que, según el criterio del juez, hay argumentos que deben resolverse en juicio. La audiencia fue a puerta cerrada.

El juez programó la audiencia de ofrecimiento de pruebas para el 14 de mayo, a las 12 horas, cuando se designará el tribunal que tendrá a cargo el debate.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, una actividad por el Día de la Madre fue utilizada con fines de campaña política en el 2015 por las autoridades ediles de ese momento.

El evento habría sido organizado con fondos de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula, por lo que el caso también involucra al exalcalde Alvarizaes.

Además, ese día se habría rifado un vehículo y varias motocicletas.

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Los supuestos hechos que motivan la acusación se originan en 2015, cuando el sindicado se desempeñaba como alcalde y presuntamente participó en un evento de carácter proselitista vinculado a una organización política, y habría utilizado para ello recursos y personal de la municipalidad.

Durante la audiencia de este miércoles, el órgano jurisdiccional examinó los medios de investigación presentados tanto por el MP como por la querellante adhesiva, la Municipalidad de Santa Catalina Pinula, concluyendo que estos evidencian la seriedad de la acusación y la probabilidad de que los hechos puedan ser acreditados en un eventual juicio.

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