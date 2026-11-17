El equipo legal del exfiscal Stuardo Campo presentó este martes 17 de noviembre una acción ante la Sala Primera de la Corte de Apelaciones para oponerse a la solicitud de prórroga de la prisión preventiva presentada por el juez Víctor Cruz, del Juzgado Décimo Penal, en el caso Zolic.

Los abogados señalaron que el 1 de diciembre Campo cumplirá tres años en prisión y que, en este expediente, se han suspendido 18 audiencias sin que se resuelva la etapa intermedia.

Indicaron que la ley establece que la prisión preventiva no puede superar un año; sin embargo, se pueden solicitar prórrogas cuando sean necesarias.

Explicaron que estas solicitudes y sus resoluciones deben estar debidamente fundamentadas y analizadas conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Es decir, se debe determinar si la prisión preventiva sigue siendo necesaria, razonable y proporcional.

Remarcaron que el próximo 1 de diciembre Campo cumplirá tres años en prisión preventiva, lo cual, según los abogados, evidencia que no se han respetado los estándares internacionales. Esto es lo que buscan demostrar ante la Sala Primera de la Corte de Apelaciones, que conoce la petición presentada por el juez Víctor Cruz.

También pidieron que se analice la opinión emitida en mayo por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, que calificó de arbitraria la prisión preventiva de Stuardo Campo y estableció que el Estado debe subsanar esta violación de sus derechos humanos mediante su liberación inmediata.

Afirmaron que no existe sustento para que Campo continúe en prisión y solicitaron que se deniegue la prórroga de la prisión preventiva.

Los abogados señalaron que existe una mala práctica al considerar la prórroga como una medida automática. Añadieron que, cuando se cumple el plazo, prácticamente solo se llena un formulario o se presenta un escrito sin mayor sustento.

Afirmaron que la solicitud únicamente consigna la fecha en que se emitió el auto de prisión preventiva, en diciembre del 2023, el tiempo transcurrido y la situación actual del proceso. También indica que está pendiente la audiencia de fase intermedia, pero omite que esta comenzó el 26 de febrero y que, hasta la fecha, se han programado 28 audiencias, de las cuales 18 han sido suspendidas.

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Esperan que la Sala Primera de la Corte de Apelaciones analice sus argumentos, relacionados principalmente con el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Guatemala al ratificar instrumentos de derechos humanos.

En este caso, hay una audiencia programada para el 7 de diciembre, pero la prórroga autorizada el 15 de mayo de este año vence el 27 de noviembre.

Los abogados esperan recibir una respuesta de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones a más tardar el 27 de noviembre.

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