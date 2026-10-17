Proceso contra el exfiscal Eduardo Campo lleva meses sin concluir una etapa judicial tras 17 audiencias suspendidas

El exfiscal anticorrupción Stuardo Campo continúa en prisión preventiva por el caso Zolic, mientras su defensa denuncia retrasos en el proceso judicial, según la abogada Lucía Xiloj.

Campo fue enviado a prisión preventiva el 18 de diciembre del 2023. La audiencia para determinar si debe enfrentar juicio comenzó hasta el 26 de febrero del 2026 y, casi nueve meses después, todavía no concluye.

“Ya llevamos nueve meses y 27 audiencias señaladas y 17 suspendidas”, afirmó Xiloj. Según la abogada, los aplazamientos se deben a diferentes motivos, entre ellos la denominada imposibilidad material del juzgado, actividades del juez y excusas de abogados de las partes.

La defensora cuestionó que se acepten excusas cuando algunos de los abogados que representan a las partes tienen colegas acreditados que podrían sustituirlos. “Si uno no puede llegar, pues el otro tiene que participar”, explicó.

Xiloj indicó que la defensa presentó una queja ante una sala de la Corte de Apelaciones para que supervisara el avance del proceso, pero, según indicó, no se consideró procedente investigar el retraso porque había nuevas fechas programadas.

La prisión preventiva y el brazalete electrónico

Las suspensiones también mantienen pendiente la solicitud para revisar la prisión preventiva de Campo. Según Xiloj, el juez indicó que resolvería esa petición después de concluir la etapa intermedia.

El abogado Vidal Ixcoy cuestionó que Campo sea el único de los tres sindicados en el caso Zolic que permanece en prisión preventiva. “Él sigue en prisión y los otros dos están afuera”, señaló, en referencia a los otros procesados, quienes tienen medidas sustitutivas.

La situación tiene otra particularidad: Campo mantiene un control telemático —mediante brazalete electrónico— relacionado con el caso Alfa Siete, pero continúa en prisión preventiva por el expediente Zolic.

Por ello, el dispositivo no implica que pueda salir de prisión. En enero del 2026, una audiencia para revisar su medida de coerción en Zolic volvió a suspenderse.

¿Quién es Stuardo Campo?

Campo dirigió la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público y posteriormente estuvo al frente de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes. Su perfil es relevante porque los procesos que enfrenta están relacionados con actuaciones realizadas durante su carrera fiscal.

En el caso Zolic, personas condenadas por hechos de corrupción que él investigó lo señalan de presuntamente ocultar evidencias.

La defensa rechaza los señalamientos y considera que el proceso forma parte de la criminalización que, a su criterio, ha enfrentado Campo por su trabajo contra la corrupción.

En el caso Alfa Siete, Campo fue absuelto en julio de 2025 del delito de incumplimiento de deberes. Sin embargo, en julio del 2026 la Sala Cuarta de Apelaciones anuló la sentencia y ordenó repetir el juicio, tras una apelación del Ministerio Público. La defensa presentó un recurso de casación contra esa decisión, la cual sigue en curso.

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