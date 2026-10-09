Fentanilo, metanfetamina y una red de narcotráfico: Jorge Michel Monroy, el extraditable capturado en Guatemala con vínculos en México y EE. UU.

Jorge Rubén Michel Monroy, de 57 años, fue capturado en la zona 10 de la ciudad de Guatemala con fines de extradición hacia Estados Unidos, no solo enfrenta señalamientos por una presunta conspiración para importar fentanilo y metanfetamina a ese país. Su nombre figura en una investigación federal del 2014 contra una organización de narcotráfico que operaba entre México y varias ciudades estadounidenses, principalmente Chicago.

El Ministerio Público (MP) informó que Michel Monroy, también identificado como "Jorge García", "Jorge Rubén Michel", "Rubén Monroy", "Oscar Marteil" y "Roberto Hernández", es requerido para comparecer ante la justicia del Distrito Sur de Nueva York por el delito de conspiración para la importación de narcóticos.

Según las autoridades, entre febrero y abril del 2026, el sindicado habría conspirado con otras personas para introducir drogas en Estados Unidos. La investigación lo identifica entre quienes presuntamente facilitaban operaciones relacionadas con cientos de kilogramos de fentanilo y metanfetamina, con conocimiento de que las sustancias serían importadas a Nueva York y otros lugares.

La aprehensión de Michel fue en la 12 calle y 3a. avenida de la zona 10 capitalina el 5 de octubre. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron tres teléfonos celulares, un cargador portátil y una tarjeta SIM.

Una investigación por narcotráfico en Chicago

El 29 de septiembre del 2014, la Fiscalía Federal del Distrito Norte de Illinois presentó una denuncia penal contra Víctor Mata Madrigal y otros ocho señalados de participar en una organización dedicada al tráfico de drogas.

Entre los acusados figuraba Jorge Michel Monroy, identificado entonces como un hombre de 45 años residente en Filadelfia, Pensilvania.

Según la denuncia, entre abril del 2012 y mayo del 2014, los integrantes de la organización conspiraron para poseer y distribuir cocaína en Estados Unidos.

El expediente describe a Michel Monroy como presunto proveedor y distribuidor de narcóticos de la estructura Mata Madrigal. Los investigadores le atribuían la coordinación de entregas de drogas, incluidas cocaína y metanfetamina, a compradores mayoristas de Chicago, así como contactos para llevar a cabo transacciones en otras localidades estadounidenses.

La organización, según las autoridades federales, introducía drogas desde México y las distribuía mediante una red de proveedores, intermediarios y compradores.

El caso formaba parte de una investigación contra 22 personas, acusadas en tres denuncias penales por operaciones relacionadas con cocaína, heroína y otras sustancias.

Las autoridades estadounidenses señalaron que las organizaciones investigadas tenían conexiones en México y en los estados de California, Oregón, Indiana, Ohio, Pensilvania e Illinois.

Millones de dólares y decomisos de drogas

La investigación señala que uno de los hallazgos más importantes fue el 16 de abril del 2013, cuando agentes federales incautaron US$3 millones 927 mil 359 en una residencia de Park Ridge, un suburbio de Chicago.

Según la Fiscalía estadounidense, el dinero estaba distribuido en bolsas de lona, maletas con ruedas y mochilas. También se localizaron teléfonos celulares, máquinas contadoras de billetes y materiales utilizados para embalar efectivo.

Los investigadores atribuyeron el dinero a las operaciones de la organización Mata Madrigal.

Durante la investigación, las autoridades reportaron la incautación de aproximadamente US$5 millones, 78 kilogramos de cocaína, 20 kilogramos de heroína y una cantidad no especificada de marihuana.

La Fiscalía informó que Mata Madrigal fue detenido el 16 de abril del 2013 y que, presuntamente, continuó dirigiendo las operaciones de narcotráfico mientras permanecía bajo custodia.

Las conversaciones que vinculan a Michel Monroy con la organización

En una conversación del 20 de junio del 2013, Michel Monroy habría solicitado a Jorge Sánchez que enviara US$1mil a Rosarito, Baja California, México.

De acuerdo con la transcripción incluida en el expediente, indicó que la transferencia debía efectuarse por medio de Elektra a nombre de "Jorge Rubén Michel Monroy".

En otra comunicación, del 26 de octubre del 2013, los investigadores registraron instrucciones atribuidas a Michel Monroy para coordinar la entrega de dinero y una presunta operación de drogas.

Según el expediente, Michel Monroy pidió a Sánchez entregar US$51 mil 300 a una persona.

Durante esa conversación también se mencionó a Balmore Urbano, identificado por los investigadores como un comprador mayorista de narcóticos.

En la llamada, los interlocutores utilizaron expresiones que los agentes interpretaron como referencias a cocaína y heroína.