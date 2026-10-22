Exfiscal Stuardo Campo suma 18 audiencias suspendidas pese a que ONU calificó de arbitraria su detención

La defensa del exfiscal anticorrupción Stuardo Campo confirmó que la audiencia para determinar si irá a juicio fue aplazada hasta el 21 de diciembre próximo. Nuevamente, cuestionó que se haya aceptado la excusa de uno de los abogados de las partes, al tratarse de una actuación recurrente.

Con esta última, suman 18 audiencias suspendidas de las 27 que han sido programadas, sin que ninguna haya registrado avances, precisó la defensa.

Los abogados cuestionaron que nuevamente se haya aceptado una excusa, cuando algunos de los representantes de las partes cuentan con colegas acreditados que podrían sustituirlos.

Según la defensa, la recurrencia de los aplazamientos ha provocado retrasos en el proceso judicial.

La audiencia para determinar si Campo debe enfrentar juicio comenzó el 26 de febrero del 2026 y, casi nueve meses después, todavía no concluye.

Previo a esta última audiencia, los abogados de Campo explicaron que los aplazamientos obedecen a diferentes motivos, entre ellos la denominada imposibilidad material del juzgado, las actividades del juez y las excusas de abogados de las partes.

Aunque se presentó una queja ante una sala de la Corte de Apelaciones para que supervisara el avance del proceso, no se consideró procedente investigar el retraso debido a que había nuevas fechas programadas. Como los aplazamientos continuaron, se presentó un recurso de casación contra esa decisión, el cual sigue en curso.

ONU califica de arbitraria la detención

El 15 de julio recién pasado, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) calificó como "arbitraria" la detención preventiva del exfiscal y pidió su liberación inmediata.

"El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas considera que las condiciones de su prisión preventiva son arbitrarias y que no tienen ninguna justificación individualizada, violando el principio de presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo", afirmó entonces Claudia López, representante de Abogados sin Fronteras Canadá, durante una comparecencia pública.

Jovita Tzul, abogada integrante del equipo legal de Campo, entregó una copia del dictamen de las Naciones Unidas a la Corte de Constitucionalidad (CC), para incorporarla al proceso de apelación de amparo relacionado con su excarcelación.

El informe también señaló que la privación de libertad del exfiscal es arbitraria. En una conferencia de prensa en la que participaron representantes del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), los abogados detallaron que el organismo identificó una falta de fundamento jurídico para mantenerlo en prisión, represalias relacionadas con sus funciones públicas, vulneraciones graves al debido proceso y discriminación por su papel como fiscal.

Según expusieron los juristas, el dictamen de la ONU determina que la reclusión de Campo contraviene la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Embajadores europeos y de EE. UU. lo han visitado

El caso también ha recibido atención de representantes diplomáticos. A finales de agosto del 2024, el entonces embajador de Estados Unidos en Guatemala, Tobin Bradley, visitó a Campo en la prisión de Mariscal Zavala.

En esa ocasión, expresó solidaridad con el exfiscal y su familia y manifestó que esperaba que el proceso cumpliera con la debida diligencia judicial.

En mayo del 2025, Campo recibió visitas de representantes europeos. El entonces embajador de Alemania, Hardy Boeckle, y el entonces embajador de la Unión Europea, Thomas Peyker, se reunieron con él para escuchar su testimonio y expresaron solidaridad.

También lo hizo la embajadora de España, María Clara Girbau Ronda, y el embajador de Francia, Frédéric Clavier, quienes también transmitieron la preocupación de la Unión Europea por la instrumentalización de la justicia.

Más recientemente, el 19 de octubre del 2026, el embajador de los Países Bajos, Arjen van den Berg, visitó a Campo. La representación diplomática reafirmó el compromiso de su país con los derechos humanos y el Estado de derecho, mientras el exfiscal continúa en prisión preventiva.

Hoy, Embajador Van den Berg 🇳🇱 visitó al exfiscal anticorrupción Stuardo Campo, quien continúa en detención preventiva después de tres años, sin debido proceso. Los Países Bajos reafirman su compromiso con los derechos humanos y el Estado de derecho ⚖️🇬🇹#EmbajadaMovillGuate2026 https://t.co/8qUVRRxDfq — PaísesBajosCentroamerica (@NLinCostaRica) October 19, 2026

Con información de la agencia de noticias EFE.

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