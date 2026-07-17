Estados Unidos solicita la extradición de reo en la cárcel El Boquerón por presunta conspiración para importar cocaína

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Estados Unidos solicita la extradición de reo en la cárcel El Boquerón por presunta conspiración para importar cocaína

Estados Unidos reclama la extradición de un reo recluido en la prisión El Boquerón por una presunta conspiración para importar cocaína, mientras las autoridades guatemaltecas comienzan las diligencias correspondientes.

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Un privado de libertad recluido en la cárcel El Boquerón fue notificado de una orden de extradición solicitada por Estados Unidos por su presunta participación en una conspiración para importar cocaína. (Foto Prensa Libre: Mingob).

Un privado de libertad recluido en la cárcel El Boquerón fue notificado de una orden de extradición solicitada por Estados Unidos por su presunta participación en una conspiración para importar cocaína. (Foto Prensa Libre: Mingob).

Agentes antinarcóticos de la Policía Nacional Civil notificaron al privado de libertad Alejandro Juncos Vásquez, de 27 años, una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos.

El Ministerio de Gobernación informó que Juncos Vásquez permanece en la prisión El Boquerón, en Cuilapa, Santa Rosa.

El extraditable es requerido por las autoridades estadounidenses por presuntamente conspirar para importar cocaína.

Las autoridades guatemaltecas afirmaron que comenzaron las diligencias correspondientes para dar cumplimiento a la orden de extradición.

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Extraditables entregados

El 16 de julio, dos privados de libertad fueron trasladados al Aeropuerto Internacional La Aurora para ser entregados a Estados Unidos por presuntos delitos sexuales.

Inmer Misael Barrios Osorio es requerido por agresión sexual, mientras que Alejandro de Jesús Hernández Godínez es señalado de presunta violación de un menor.

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ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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