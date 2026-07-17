Estados Unidos solicita la extradición de reo en la cárcel El Boquerón por presunta conspiración para importar cocaína

Agentes antinarcóticos de la Policía Nacional Civil notificaron al privado de libertad Alejandro Juncos Vásquez, de 27 años, una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos.

El Ministerio de Gobernación informó que Juncos Vásquez permanece en la prisión El Boquerón, en Cuilapa, Santa Rosa.

El extraditable es requerido por las autoridades estadounidenses por presuntamente conspirar para importar cocaína.

Las autoridades guatemaltecas afirmaron que comenzaron las diligencias correspondientes para dar cumplimiento a la orden de extradición.

Extraditables entregados

El 16 de julio, dos privados de libertad fueron trasladados al Aeropuerto Internacional La Aurora para ser entregados a Estados Unidos por presuntos delitos sexuales.

Inmer Misael Barrios Osorio es requerido por agresión sexual, mientras que Alejandro de Jesús Hernández Godínez es señalado de presunta violación de un menor.

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