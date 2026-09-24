Justicia
Estafa por venta de terrenos: capturan a pareja señalada de defraudar Q180 mil en Izabal
Una pareja que tenía órdenes de aprehensión por estafa en venta de terrenos fue capturada por autoridades en El Estor, Izabal.
Una pareja que tenía órdenes de aprehensión por estafa en venta de terrenos fue capturada por las autoridades en El Estor, Izabal. (Foto Prensa Libre: PNC)
Agentes de la Comisaría 61, investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y fiscales del Ministerio Público (MP) allanaron una localidad en El Estor, Izabal, donde capturaron a Elvin “N”, de 24 años, y a Claudia “N”, de 22 años.
Las capturas se efectuaron en seguimiento de una denuncia por una estafa de Q180 mil por la supuesta compraventa de tres terrenos, el pasado 20 de junio, en Río Dulce, Livingston, Izabal.
Contra los capturados se había girado órdenes de aprehensión por el delito de caso especial de estafa, según informó la PNC.
Durante el allanamiento, las autoridades localizaron dos pistolas sin documentación legal, cuatro tolvas y confiscaron tres celulares.
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