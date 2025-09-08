Exasistente de Roxana Baldetti acepta culpa por asociación ilícita en caso Cooptación del Estado

Judith del Rosario Ruiz Blau, exasistente de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, se declaró culpable este lunes 8 de septiembre en el caso conocido como Cooptación del Estado y fue condenada a las penas mínimas por los delitos de asociación ilícita y encubrimiento propio, tras acogerse al procedimiento especial de aceptación de cargos.

El Juzgado de Mayor Riesgo B, presidido por el juez Eduardo Orozco, impuso una condena de tres años de prisión por asociación ilícita y un año por encubrimiento propio.

Gracias al beneficio de reducción por aceptación de cargos, ambas penas fueron aplicadas en su mínima expresión y luego reducidas a la mitad.

Como parte de la reparación digna, Ruiz deberá pagar cuatro salarios mínimos por el delito de asociación ilícita y dos por encubrimiento propio.

Investigación y audiencia inicial

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), ha conducido desde 2016 el proceso en el que 57 personas —entre exfuncionarios, contratistas y particulares— fueron presentados en audiencia de primera declaración por su presunta participación en la red institucionalizada de corrupción identificada en el caso Cooptación del Estado.

Según reporte de Prensa Libre, Ruiz Blau administró Q200 millones entre 2012 y 2015, mientras fungía como asistente de Baldetti en el Congreso.

Se le acusó de gestionar sobornos provenientes de empresas ilegales y de participar en un esquema de pago de coimas.

El Ministerio Público logró que el entonces juez Miguel Ángel Gálvez ligara a proceso a 53 personas, incluyendo a Baldetti y al expresidente Otto Pérez Molina, para que enfrentaran cargos por cohecho pasivo y lavado de dinero.

Durante años, múltiples acciones legales frenaron el avance de la causa. No obstante, se logró despejar el camino para continuar con la etapa intermedia del proceso penal.

Impacto del caso Cooptación del Estado

El caso desnudó una estructura de corrupción que compromete de manera directa a la exvicepresidenta y evidencia el rol que figuras cercanas a ella desempeñaron en la administración de fondos ilícitos.

La declaración de culpabilidad de Ruiz Blau resalta cómo operativos judiciales avanzados han permitido identificar, procesar y sancionar a quienes facilitaron mecanismos financieros irregulares dentro del aparato estatal.

