Exdiputados enfrentan juicio por caso Asalto al Ministerio de Salud

Ante el Tribunal de Mayor Riesgo D, tres exdiputados comparecieron este 26 de mayo para el inicio del juicio en su contra. Se trata de Aracely Chavarría Cabrera, Humberto Leonel Sosa y Ronald Estuardo Arango, acusados dentro del caso Asalto al Ministerio de Salud.

Los exfuncionarios fungieron como diputados durante el período 2012-2016. Chavarría Cabrera y Arango son señalados de tráfico de influencias continuado; es decir, habrían reincidido en la posible comisión del delito.

Sosa enfrenta juicio por tráfico de influencias. La investigación señala que los exlegisladores se habrían valido de su posición como diputados para realizar negociaciones ilícitas con el fin de obtener plazas laborales en el Ministerio de Salud. Además, habrían influido en la decisión del entonces ministro Jorge Villavicencio para la contratación de personal.

Las pesquisas indican que Villavicencio habría girado instrucciones para beneficiar a varias personas con contrataciones, pese a que no cumplían con el perfil idóneo para desempeñar las funciones.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), a cargo del proceso, señala que las contrataciones habrían beneficiado a personas con vínculos familiares, afinidad personal y afinidad política. Además, refiere que los exfuncionarios formarían parte de una estructura que operó dentro del ministerio.

La fiscalía también señala que algunas de las personas contratadas no se presentaban a laborar, pero sí cobraban el salario correspondiente, por lo que fueron calificadas como plazas fantasma.

El desarrollo de la audiencia estuvo marcado por recursos de reposición y diferencias sobre la forma en que se condujo el debate. Únicamente Humberto Leonel Sosa declaró ante el tribunal.

La audiencia continuó sin mayores avances. Según uno de los abogados defensores, gran parte de la discusión se centró en la declaración de un testigo al que aún no han podido interrogar.

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