Exdiputados enfrentan juicio por caso Asalto al Ministerio de Salud

Justicia

Exdiputados enfrentan juicio por caso Asalto al Ministerio de Salud

Tres exdiputados enfrentan juicio por presunto tráfico de influencias en el caso Asalto al Ministerio de Salud.

|

time-clock

Sindicados se presentan en el Tribunal de Mayor Riesgo D para el comienzo del juicio por el caso Asalto al Ministerio de Salud. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

Ante el Tribunal de Mayor Riesgo D, tres exdiputados comparecieron este 26 de mayo para el inicio del juicio en su contra. Se trata de Aracely Chavarría Cabrera, Humberto Leonel Sosa y Ronald Estuardo Arango, acusados dentro del caso Asalto al Ministerio de Salud.

Los exfuncionarios fungieron como diputados durante el período 2012-2016. Chavarría Cabrera y Arango son señalados de tráfico de influencias continuado; es decir, habrían reincidido en la posible comisión del delito.

Sosa enfrenta juicio por tráfico de influencias. La investigación señala que los exlegisladores se habrían valido de su posición como diputados para realizar negociaciones ilícitas con el fin de obtener plazas laborales en el Ministerio de Salud. Además, habrían influido en la decisión del entonces ministro Jorge Villavicencio para la contratación de personal.

Las pesquisas indican que Villavicencio habría girado instrucciones para beneficiar a varias personas con contrataciones, pese a que no cumplían con el perfil idóneo para desempeñar las funciones.

EN ESTE MOMENTO

Incautación de dinero en operativo relacionado con investigación por lavado de dinero en Guatemala

Ley antilavado en Guatemala: los puntos más debatidos de la iniciativa 6593 y la presión para actualizarla

Right

Casos de sarampión muestran tendencia a la baja asegura Ministro de Salud

Right

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), a cargo del proceso, señala que las contrataciones habrían beneficiado a personas con vínculos familiares, afinidad personal y afinidad política. Además, refiere que los exfuncionarios formarían parte de una estructura que operó dentro del ministerio.

La fiscalía también señala que algunas de las personas contratadas no se presentaban a laborar, pero sí cobraban el salario correspondiente, por lo que fueron calificadas como plazas fantasma.

El desarrollo de la audiencia estuvo marcado por recursos de reposición y diferencias sobre la forma en que se condujo el debate. Únicamente Humberto Leonel Sosa declaró ante el tribunal.

La audiencia continuó sin mayores avances. Según uno de los abogados defensores, gran parte de la discusión se centró en la declaración de un testigo al que aún no han podido interrogar.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Elmer Vargas

Periodista de Guatevisión asignado a temas de Seguridad y Justicia, con experiencia de cinco años en fotografía y en coberturas periodísticas.

Lee más artículos de Elmer Vargas

ARCHIVADO EN:

Aracely Chavarría Cabrera Caso Asalto al Ministerio de Salud Humberto Leonel Sosa Justicia Ministerio de Salud Ronald Estuardo Arango 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Radio en Vivo 106.5 FM
'; $xhtml .= '