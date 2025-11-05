FECI allana sedes municipales de Conalfa por supuesto caso de corrupción

FECI allana sedes municipales de Conalfa por supuesto caso de corrupción

MP efectúa nueve diligencias tras auditoría que reveló posible corrupción en Conalfa.

Investigadores en diligencia por supuesto de corrupción en Conalfa. (Foto Prensa Libre: compartida por el Ministerio Público)

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), con acompañamiento de la Policía Nacional Civil, desarrolla este miércoles 5 de noviembre nueve diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia.

Las diligencias se efectúan en varias sedes municipales del Comité Nacional de Alfabetización (Conalfa), ubicadas en municipios del departamento de Escuintla, según informó el Ministerio Público (MP).

El ente investigador afirmó que los operativos dan seguimiento a una auditoría practicada por la Contraloría General de Cuentas, la cual estableció que, de 917 personas inscritas en procesos de alfabetización, varias habían fallecido antes de ser registradas.

Además, otras murieron durante el proceso, añadió la misma fuente.

La denuncia alcanza a 238 coordinadores municipales de los 22 departamentos, agregó el MP.

Las diligencias continúan en desarrollo por parte de la referida fiscalía.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

