Feci confirma que tiene hasta ocho investigaciones abiertas por el proceso de postulación de CSJ y Corte de Apelaciones

En un plazo no mayor de 24 horas las comisiones de postulación de Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones, tienen que rendir informes circunstanciados a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci). En uno de los casos abiertos, los investigadores buscan indicios por una reunión que solicitó la Organización de Estados Americanos (OEA), con los decanos de las facultades de Derecho que participaron en las postuladoras.

El requerimiento del Ministerio Público (MP), por medio de la Feci, asignado a la agencia 8, bajo el número MP001–2024-36629 busca detalles de la comunicación que habría sido enviada por la OEA a las postuladoras.

Rafael Curruchiche, jefe de la Feci, explicó que necesitan saber si hubo requerimientos, verbales o escritos, de delegados de la OEA para concretar reuniones con algunos de los comisionados.

Ese no es el único caso que la fiscalía a cargo de Curruchiche mantiene abierto contra las postuladoras. Según el jefe fiscal, son entre seis y ocho denuncias contra el proceso de renovación de Cortes, pero evitó dar detalles de cada una de las pesquisas.

“Hay varias denuncias en la Feci en las que se hace mención del proceso para nombramiento de candidatos a CSJ y salas de Apelación; por eso se ha solicitado un informe a los dos presidentes de las postuladoras”, explicó Curruchiche a Prensa Libre.

Las denuncias, aseguró, detallan diversos hechos, por lo que no entró a detallar cada uno de los señalamientos. Según el jefe de la Feci, las denuncias fueron presentadas por distintos ciudadanos.

¿Conflicto de intereses?

Las denuncias contra las dos comisiones de postulación llegaron a la Feci de Curruchiche, quien hasta hace solo unas semanas era aspirante en la comisión de postulación para Corte de Apelaciones.

Cuando su expediente fue sometido a votación dentro de la postuladora, ninguno de los 37 comisionados votó a su favor; sin embargo, ahora su Fiscalía lidera varias investigaciones contra las dos comisiones de postulación.

El jefe fiscal asegura que esto no es un conflicto de intereses: “No, yo participé en un proceso, pero derivado de la participación de este proceso he sido puesto de conocimiento de algunos hechos que han puesto algunas personas”.

Por la fase en que se encuentran las investigaciones no se puede entrar a mayores detalles, y los expedientes no están asignados todavía ante un juez para requerimientos judiciales, pero mantienen la investigación, dijo Curruchiche.

“Es mi obligación como funcionario público, yo no me puedo quedar con los brazos cruzados (…) no estimo que haya algún conflicto de interés; al contrario, me están poniendo del conocimiento de los hechos y tengo la obligación. En este caso no llevo investigaciones, son asignadas a los fiscales y serán remitidos a ellos para las diligencias de investigación”, explicó.

Otras denuncias

Las denuncias de la Feci se suman a una de la cual fue notificada el pasado martes la postuladora para Corte de Apelaciones, que recibió un oficio por la denuncia de un aspirante excluido quien dijo no se respetó un amparo provisional, por lo que el MP pidió un informe circunstanciado a la comisión para saber la manera en que se abordó el caso.

Además, el exdiputado Luis Hernández Azmitia presentó una denuncia contra el presidente del Organismo Judicial, Óscar Cruz, y Santos Sajbochol, integrante titular del Consejo de la Carrera Judicial.

Los hechos que motivan la denuncia, luego de meses de trabajo de las comisiones, es que el Consejo de la Carrera Judicial se encontraba desintegrado al momento que envío una notificación al Congreso que motivó la convocatoria de las comisiones de postulación.