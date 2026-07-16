Fotografías y testigos señalan a presunto asesino del oftalmólogo Miguel Ángel Campos Hoffens

Ángel Pérez Iguardia comparece ante el Tribunal Quinto de Sentencia Penal en la continuación del juicio en su contra por el asesinato del oftalmólogo Miguel Ángel Campos Hoffens, ocurrido el 17 de abril del 2024 en la zona 13 de la capital.

En la continuación del debate, este jueves 16 de julio, declararon por videoconferencia varios testigos, entre ellos, los padres de la víctima.

El Ministerio Público puso a la vista de uno de los testigos fotografías de los sospechosos del ataque.

El testigo identificó ante el Tribunal, en una de las fotografías, a Pérez Iguardia como uno de los atacantes del día del crimen e indicó que era quien conducía la motocicleta en la que era trasladado el responsable de disparar contra el profesional de la salud.

Las pesquisas apuntan a que al menos cuatro hombres habrían dado seguimiento a la víctima desde el momento en que salió de su vivienda.

Según la investigación, la víctima fue perseguida por un vehículo azul y una motocicleta en la que se conducía el encargado de disparar. Después del crimen, los sospechosos huyeron.

El padre de la víctima indicó que el día del crimen iba a desayunar con su hijo. Cada uno se transportaba en un vehículo diferente.

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En su declaración afirmó que observó el momento en que dispararon contra su hijo. Mencionó que logró ver a los atacantes que se movilizaban en la motocicleta y a quienes iban en un vehículo. También intentó detenerlos; sin embargo, habría sido agredido por los sospechosos.

La madre del profesional también declaró y pidió justicia por el crimen de su hijo para que este no quede impune.

Luego de la declaración de los testigos, el Tribunal aplazó la continuación del debate para el 30 de julio.

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