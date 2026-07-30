“Fuertes golpes”: Testigo relata cómo policías se habrían organizado para matar a Nelson Santamaría y Eldin Leonel Choc

En el Tribunal de Mayor Riesgo B se desarrolla este jueves 30 de julio la continuación del debate en el que siete expolicías son señalados de ejecución extrajudicial por la muerte del canadiense Nelson Santamaría y del guatemalteco Eldin Leonel Choc Xi, ocurrida en abril del 2024.

La testigo que declara en el caso es una agente que habría avisado a la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil (PNC) sobre lo ocurrido en San Andrés Itzapa, Chimaltenango, y señala a sus excompañeros por los hechos que el Ministerio Público (MP) les imputa.

Dijo que los hechos comenzaron a eso de las 18 horas, cuando escuchó que una compañera hablaba por teléfono y decía: «Jefe, jefe, la Yulisa está pidiendo apoyo». Por eso comprendió que la comunicación era con el subinspector Vásquez Rabanales.

Añadió que observó cuando ingresaron a la subestación dos hombres, posiblemente detenidos, quienes no opusieron resistencia; sin embargo, el subinspector y sus compañeros los insultaban.

También dijo que una de las personas que estaba con grilletes pedía que le devolvieran una maleta con efectivo.

«Salí a la tienda a comprar mi comida. Únicamente compré una sopa instantánea. En el interior de la subestación contábamos con una cocina y un refrigerador, y decidí preparar mis alimentos en esa cocina, la cual está ubicada en el segundo nivel. Ahí se encontraban mis dos excompañeros», indicó.

Agregó: «Recuerdo que ellos bajaron y yo me quedé calentando el agua, cuando se empezó a escuchar fuertes golpes en la pared, fuertes golpes».

Narró que al bajar observó a ambas personas boca abajo y llorando. «Ellos en ningún momento estaban violentos», afirmó.

Además, escuchó que uno de sus compañeros, al que identificó como Abraham, pedía gas pimienta y un batón, por lo que se acercó e intentó salir; pero, según ella, la compañera Yulisa se posicionó frente a la puerta y no le permitió movilizarse.

«Mi compañero Abraham y mi compañero Freddy golpeaban a puñetazos en el abdomen a una de las personas de sexo masculino, de tez blanca. Asimismo, también el subinspector. En mis primeras declaraciones indiqué que por eso yo había observado que había golpes simultáneos», afirmó.

Añadió: «En estos hechos yo consideré que dentro de la subestación era común ver que detuvieran personas y que posteriormente las dejaran libres a cambio de dinero, por lo cual no presenté ningún interés y me fui al baño».

Minutos después escuchó pedir auxilio a una de las personas y la otra vomitaba.

Recordó que el subinspector se negó a coordinar el traslado de los Bomberos. «Estaba demasiado preocupada por los hechos, porque comprendía; no podemos alegar ignorancia. El simple hecho de ejercer fuerza ante un ciudadano implica que estamos cometiendo un delito, porque la fuerza debe ser medida y proporcional», detalló.

Escuchó que una de las personas pedía auxilio, por lo que se comunicó por teléfono y WhatsApp con uno de sus compañeros que había prestado servicio en la Inspectoría General y le narró lo que ocurría.

Posteriormente vio que una persona de sexo masculino, de tez blanca —en referencia al canadiense—, estaba ensangrentada y sus compañeros, quienes están siendo procesados, no hacían nada; al contrario, "se burlaban de la víctima".

«Todos colaboraron para que la sangre que estaba ahí no se observara», señaló.

Relató que una de sus compañeras le dijo que una de las víctimas ya había muerto y que el subinspector coordinaba en un hospital. Externó que temió por su vida tras haber presenciado lo sucedido.

Mientras que, en el caso del guatemalteco, observó que estuvo retenido en un lugar oscuro al inicio de las gradas del segundo piso. Además, una compañera le dijo que el agredido era el único que los podía delatar.

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«Se estaban poniendo de acuerdo. Todos decían que tenían que amarrar este caso porque ese hijo de p… se murió. Tenemos que proceder», afirmó.

El plan era consignar a la segunda víctima por el delito de atentado. Además, le indicaron que estaban coordinando para desaparecerlo porque ya estaba confirmada la muerte del otro y él era el único que podía hablar.

A las 22 horas escuchó un vehículo salir del garaje. «Se escuchaba como que estaban ingresando herramientas», recordó.

Luego, Yulisa indicó que la instrucción del subinspector era darle de baja al guatemalteco.

La testigo afirmó que ha sido amenazada desde que inició el de debate.

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