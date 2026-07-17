Tribunal ordena investigar ausencia de la PGN y suspende diligencia en caso de ejecución extrajudicial

En la continuación del juicio que se sigue contra siete exagentes de la Policía Nacional Civil (PNC), acusados del delito de ejecución extrajudicial contra el ciudadano canadiense Nelson Santamaría, y el guatemalteco Eldin Leonel Choc Xi, ocurrido el 18 de abril de 2024, el Tribunal de Mayor Riesgo B, que tiene a su cargo el proceso, programó una diligencia de inspección ocular en el inmueble donde funcionaba la subestación policial de San Andrés Itzapa, Chimaltenango, donde, según la investigación realizada por el Ministerio Público (MP), habría ocurrido el crimen contra las víctimas.

Sin embargo, la diligencia, que había sido programada para este viernes 17 de julio, fue suspendida por el tribunal debido a la ausencia del representante de la Procuraduría General de la Nación (PGN), tercero civilmente demandado dentro de este caso.

"Ya tenemos 45 minutos de estar en comunicación con la PGN, y la única respuesta que hemos recibido es que están en coordinación. Hablé con la licenciada Monge Pinelo, dice que desde el lunes enviaron el oficio para coordinar con Chimaltenango. Esto nos imposibilita, luego de haber pasado 45 minutos, llevar a cabo la diligencia, toda vez que en este proceso el Estado está demandado. Entonces, no puede ser representado por nadie, la Procuraduría debe tener a su representante legal en la audiencia", afirmó la jueza María Eugenia Castellanos, presidenta del Tribunal.

La juzgadora hizo énfasis en que, durante la comunicación sostenida con la PGN, únicamente se informó que se realizaba la coordinación correspondiente.

Ante esta situación, se ordenó certificar lo conducente contra la Procuraduría General de la Nación, y se ordenó al Ministerio Público investigar las razones de la ausencia del representante de la entidad en la diligencia judicial que había sido programada.

"Se ordena certificar lo conducente en contra del procurador General de la Nación al Ministerio Público, a efecto de que tome nota de la desobediencia en que se ha incurrido, porque estaban debidamente notificados para estar presentes en la audiencia a las 8 horas con 30 minutos, por lo que no vamos a poder llevar a cabo la audiencia", señaló Castellanos.

Posteriormente, procedió a tomar la asistencia de los presentes, a quienes se les indicó que se agendará una nueva fecha para dar cumplimiento a la diligencia judicial.

En la diligencia que se llevaría a cabo este viernes se contó con la presencia del Ministerio Público, los querellantes en el proceso, los abogados defensores de los acusados, delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), así como varios agentes de la PNC, quienes fueron desplegados para brindar seguridad en el lugar.

Unos minutos después de que las autoridades judiciales y los demás interesados en el caso se retiraron del lugar, llegaron dos delegados de la PGN. Sin embargo, ya no pudieron comparecer a la audiencia programada, por lo que serán notificados de la nueva fecha.

Pide justicia

Henry Choc Xi, hermano de Eldin Leonel y querellante en el proceso que se desarrolla contra los siete exagentes policiales, se refirió a la suspensión de la diligencia y al crimen cometido contra su hermano.

"Esperamos que se pueda reprogramar la inspección judicial y poder continuar con el debate del caso de mi hermano. Han sido dos años muy fuertes, muy duros, ya que la pérdida de nuestro hermano nos ha afectado bastante, tanto como familia y como persona. Lamentablemente ya llevamos dos años sin que él esté con nosotros. El tribunal es el que dicta si son responsables o no, pero lo que nosotros esperamos es que se haga justicia en memoria de mi hermano, y también de Milton Santamaría. Fueron dos personas que tuvieron una muerte muy trágica. Nadie se merecía la forma en que ellos murieron", indicó.

Acerca del caso

La investigación realizada por el Ministerio Público indica que Nelson Santamaría y Eldin Leonel Choc Xi fueron capturados por la Policía Nacional Civil por un supuesto escándalo en la vía pública. Posteriormente, los detenidos fueron trasladados a la subestación policial de San Andrés Itzapa, Chimaltenango, donde habrían sido golpeados y sometidos a tortura por parte de los agentes acusados.

Horas más tarde, se reportó la muerte de Santamaría debido a la gravedad de los golpes y las heridas sufridas, y también se reportó la desaparición de Choc Xi. El 24 de abril de 2024, su cuerpo fue localizado con señales de violencia en una hondonada situada en un camino de terracería que comunica San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, con San José Calderas y San Andrés Itzapa.

Según el análisis realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), la causa de muerte fue asfixia por estrangulación. Mientras tanto, el canadiense Nelson Santamaría murió a consecuencia de hemorragia y trauma, según estableció el Inacif.

Por estos hechos son acusados los exagentes Edy Leonel Vázquez Rabanales, Fredy Santiago Velásquez, Yuliza Ayala, Mauricio Contreras, Yorleni Macario, Jeremías Rojas y Ángel Mario Roquel.

Por este caso también fueron procesados algunos integrantes del cuerpo de bomberos de la localidad, con quienes los acusados habían acordado dar la versión de que encontraron a Santamaría en la vía pública y que falleció al ingresar al Hospital Nacional de Chimaltenango. No obstante, la investigación determinó que los socorristas mintieron en su declaración para encubrir la acción ilegal cometida por los exagentes de la PNC.