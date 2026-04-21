Condenan a aspirante a bombero por encubrir crimen de canadiense y guatemalteco en San Andrés Itzapa, Chimaltenango

En el Juzgado de Mayor Riesgo B, el juez Eduardo Orozco dictó este martes 21 de abril sentencia contra un aspirante a bombero implicado en el crimen de Nelson Santamaría y Eldin Leonel Choc, ocurrido en San Andrés Itzapa, Chimaltenango, en abril del 2024.

Se trata de Jorge Alexander Callejas, quien se sometió a la figura de aceptación de cargos por el delito de encubrimiento propio.

Callejas fue condenado a tres años de prisión conmutables; sin embargo, por haber aceptado cargos, la pena se redujo a la mitad. Es decir, la sentencia quedó en un año y medio, a razón de Q5 diarios. Además, el juez le impuso una multa de Q500.

El Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación solicitaron que Callejas ofrezca una disculpa pública a los familiares de una de las víctimas y al pueblo de San Andrés Itzapa.

Durante la audiencia, el bombero declaró que trasladó a uno de los fallecidos desde la estación de la Policía Nacional Civil (PNC) de San Andrés Itzapa hacia el Hospital de Chimaltenango.

Según su testimonio, el traslado no forma parte del procedimiento habitual. Afirmó que la acción la realizó “para no comprometer a los policías” y que la solicitud provino del jefe de la subestación, cuyo nombre dijo no recordar.

Otras condenas

El bombero Josué Francisco Buch Cúmez fue sentenciado el 9 de septiembre del 2025 a tres años de prisión por encubrimiento propio.

Según la acusación, el sentenciado mintió en su declaración al afirmar que encontró a Nelson Santamaría en la vía pública y no dentro de la subestación policial.

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El crimen contra Leonel y Milton

El 18 de abril del 2024, Milton Nelson Santamaría, de nacionalidad canadiense, y Eldin Leonel Choc Xi, guatemalteco, fueron capturados y trasladados a la sede policial de San Andrés Itzapa.

Por este caso, cuatro agentes policiales fueron ligados a proceso por los delitos de ejecución extrajudicial y desaparición forzada, y enviados a prisión preventiva. El subinspector Edy Leonel Vásquez Rabanales, jefe de la subestación, fue beneficiado con arresto domiciliario y está a la espera de sentencia.

Según la investigación del Ministerio Público (MP), los agentes acudieron a un llamado por personas ebrias que escandalizaban en la vía pública, quienes resultaron ser Choc Xi y Santamaría.

Durante la audiencia, la agente Yulisa Ayala declaró que el subinspector Vásquez Rabanales agredió a ambos detenidos dentro de la subestación. “Le estaba pegando a los dos”, afirmó.

También relató que el jefe de la subestación propinó una patada al ciudadano canadiense, lo que provocó que comenzara a sangrar.

Según su testimonio, el subinspector lavó el área donde había sangre y movió al detenido a otro lugar. Posteriormente, cuando el estado de Santamaría empeoró, se solicitó apoyo a los bomberos.

De acuerdo con el informe forense oficial, Santamaría falleció por hemorragia exanguinante debido a ruptura de la aorta abdominal, secundaria a trauma toracoabdominal.

El agente Fredy Velásquez declaró que, tras el traslado del canadiense al hospital, el subinspector le ordenó acompañarlo junto con Choc Xi en un vehículo, bajo amenazas.

Según su versión, condujeron por el área urbana y luego se dirigieron hacia un sector cercano a la aldea Chimachoy, donde recibió la orden de descender del vehículo.

Velásquez afirmó que, minutos después, el subinspector regresó solo y le indicó que el “trabajo” estaba hecho. Posteriormente, ambos retornaron a la subestación.

Los dos agentes coincidieron en que, tras los hechos, Vásquez Rabanales se dio a la fuga.