Tribunal otorga medida sustitutiva a exagente de PNC, señalada en muerte de Nelson Santamaría y Eldin Choc

El Tribunal de Mayor Riesgo B, en audiencia celebrada este jueves 20 de noviembre, otorgó medida sustitutiva a Yorleni Lisbeth Macario, exagente de la Policía Nacional Civil (PNC), señalada en el crimen de Nelson Santamaría y Eldin Leonel Choc Xi, ocurrido en San Andrés Itzapa, Chimaltenango.

La medida consiste en el uso de control telemático; sin embargo, está sujeta a la confirmación de un informe por parte de la trabajadora social del Organismo Judicial. En una próxima audiencia se discutirán los resultados del referido informe.

La jueza María Eugenia Castellanos indicó que resolvió de esa manera por perspectiva de género, derechos humanos y porque a otro acusado también se le concedieron medidas sustitutivas.

El 18 de abril del 2024, Milton Santamaría, de nacionalidad canadiense, y Eldin Leonel Choc Xi, guatemalteco, fueron capturados y trasladados a la sede policial de San Andrés Itzapa.

Un testigo relató en junio del 2025 que, al llegar al lugar, el exsubinspector de la PNC, Eddy Leonel Vásquez Rabanales, insultó violentamente a las víctimas con expresiones denigrantes, humillantes y homofóbicas.

Él, junto con otros agentes, las sometió y, con uso excesivo de la fuerza, las golpeó con puñetazos y patadas en distintas partes del cuerpo. Además, autorizó a otros policías a hacer lo mismo, según indicó el testigo.

El día de las capturas de las víctimas se registraron disturbios en San Andrés Itzapa, donde vecinos exigieron respuestas y justicia tras la desaparición.

Para leer más: Condenan a bombero por crimen contra Nelson Santamaría y Eldin Choc

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.