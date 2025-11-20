Tribunal otorga medida sustitutiva a exagente de PNC, señalada en muerte de Nelson Santamaría y Eldin Choc

Justicia

Tribunal otorga medida sustitutiva a exagente de PNC, señalada en muerte de Nelson Santamaría y Eldin Choc

Nelson Santamaría y Eldin Leonel Choc Xi murieron de forma violenta en San Andrés Itzapa, Chimaltenango.

y

|

time-clock

Yorleni Lisbeth Macari. Caso canadiense. Itzapa

Yorleni Lisbeth Macario, exagente de la PNC, implicada en el caso de dos crímenes en San Andrés Itzapa. (Foto Prensa Libre: Elmer Vargas)

El Tribunal de Mayor Riesgo B, en audiencia celebrada este jueves 20 de noviembre, otorgó medida sustitutiva a Yorleni Lisbeth Macario, exagente de la Policía Nacional Civil (PNC), señalada en el crimen de Nelson Santamaría y Eldin Leonel Choc Xi, ocurrido en San Andrés Itzapa, Chimaltenango.

La medida consiste en el uso de control telemático; sin embargo, está sujeta a la confirmación de un informe por parte de la trabajadora social del Organismo Judicial. En una próxima audiencia se discutirán los resultados del referido informe.

La jueza María Eugenia Castellanos indicó que resolvió de esa manera por perspectiva de género, derechos humanos y porque a otro acusado también se le concedieron medidas sustitutivas.

El 18 de abril del 2024, Milton Santamaría, de nacionalidad canadiense, y Eldin Leonel Choc Xi, guatemalteco, fueron capturados y trasladados a la sede policial de San Andrés Itzapa.

EN ESTE MOMENTO

Siete casquillos de arma de fuego marcados frente a la vivienda 47 en Jardines de Arrazola, Fraijanes.

“El propietario también respondió con disparos”: MP investiga muerte de vecino en condominio de Fraijanes

Right
Bodegas refrigeradas Emergent Cold Latin America

Inversión de US$20 millones refuerza infraestructura logística de alimentos refrigerados en Guatemala

Right

Un testigo relató en junio del 2025 que, al llegar al lugar, el exsubinspector de la PNC, Eddy Leonel Vásquez Rabanales, insultó violentamente a las víctimas con expresiones denigrantes, humillantes y homofóbicas.

Él, junto con otros agentes, las sometió y, con uso excesivo de la fuerza, las golpeó con puñetazos y patadas en distintas partes del cuerpo. Además, autorizó a otros policías a hacer lo mismo, según indicó el testigo.

El día de las capturas de las víctimas se registraron disturbios en San Andrés Itzapa, donde vecinos exigieron respuestas y justicia tras la desaparición.

Para leer más: Condenan a bombero por crimen contra Nelson Santamaría y Eldin Choc

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Elmer Vargas

Periodista de Guatevisión asignado a temas de Seguridad y Justicia, con experiencia de cuatro años en fotografía y en coberturas periodísticas.

Lee más artículos de Elmer Vargas

ARCHIVADO EN:

Agentes de la PNC Chimaltenango Eldin Leonel Choc Xi Milton Nelson Santamaría San Andrés Itzapa 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS