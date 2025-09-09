Condenan a bombero por crimen de Nelson Santamaría y Eldin Choc, en San Andrés Itzapa

Justicia

Condenan a bombero por crimen de Nelson Santamaría y Eldin Choc, en San Andrés Itzapa

Bombero acepta cargos en caso por la muerte de dos hombres en San Andrés Itzapa, Chimaltenango.

Josué Francisco Buch Cúmez acepta cargos

Josué Francisco Buch Cúmez acepta cargos en caso por la muerte de dos personas en San Andrés Itzapa, Chimaltenango. (Foto Prensa Libre: Elmer Vargas)

El bombero Josué Francisco Buch Cúmez fue sentenciado este martes 9 de septiembre a tres años de prisión por encubrimiento propio.

Buch Cúmez aceptó los cargos, por lo que la condena quedó en un año y seis meses de prisión, conmutables a razón de Q5 diarios.

El sentenciado rindió su declaración en el Juzgado de Mayor Riesgo B, donde fue señalado de encubrimiento propio en el crimen contra Nelson Santamaría y Eldin Leonel Choc, ocurrido en San Andrés Itzapa, Chimaltenango.

La acusación señaló que mintió en su declaración al afirmar que encontró a Nelson Santamaría en la vía pública y no dentro de la subestación policial.

Como parte de la reparación digna, Buch Cúmez ofreció disculpas públicas por lo sucedido en San Andrés Itzapa.

Otros implicados en el proceso

El 23 de junio recién pasado, en el Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo del juez Eduardo Orozco, se desarrolló la audiencia de etapa intermedia contra el subinspector de la Policía Nacional Civil (PNC), Eddy Leonel Vásquez Rabanales, y el agente Jacobo Jeremías Rojas, señalados por el crimen ocurrido en abril del 2024.

En ese mes se registraron disturbios en San Andrés Itzapa, donde vecinos exigieron respuestas y justicia tras la desaparición de un joven de 28 años y la muerte de un ciudadano canadiense, supuestamente luego de haber sido detenidos por agentes de la PNC.

En esa ocasión, los pobladores cerraron las entradas principales de la localidad para exigir que la PNC rindiera cuentas por el paradero de Choc Xi.

Según los vecinos, el joven fue detenido junto con el ciudadano canadiense Santamaría, de 40 años, por agentes de la subestación policial local.

