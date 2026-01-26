Gerardo Hernández se libra de cargos en millonario fraude en el Hospital San Juan de Dios

Gerardo Hernández, exviceministro de Hospitales y exdirector del Hospital General San Juan de Dios, fue beneficiado con falta de mérito en el caso B410, una red de corrupción y defraudación tributaria que involucraba a más de 400 empresas. La resolución fue emitida por el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia Penal.

“Se acaba de hacer justicia y me acaban de dictar falta de mérito, así que estoy completamente seguro de que no tengo ningún problema”, declaró Hernández al salir de la audiencia.

El caso, presentado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social el 10 de octubre del 2024, reveló contratos fraudulentos en el Hospital San Juan de Dios que superan los Q11 millones. Según la denuncia, dos empresas vinculadas —Grupo Propela, S. A. y Carreteras y Casas, S. A.— simularon servicios que nunca se prestaron. Se identificaron mantenimientos sobrevalorados y adjudicaciones para áreas inexistentes.

Ambas compañías forman parte de la red B410, descubierta por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), caracterizada por registrar empresas con domicilios falsos en la colonia Bamvi, zona 7 de la capital. La mayoría compartía representante legal y socio en Belice.

Las investigaciones revelan que los contratos con estas empresas respondían a necesidades ficticias, en una estructura diseñada para evadir impuestos y desviar fondos públicos. No obstante, el juez resolvió que, en el caso de Hernández, no existían suficientes elementos para vincularlo penalmente.

Durante los hechos denunciados, entre el 2022 y el 2023, Hernández se desempeñaba como director del hospital y luego como viceministro durante la gestión de Alejandro Giammattei. A pesar de los señalamientos, ahora queda fuera del proceso judicial.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

