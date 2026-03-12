Gladys Annabella Morfín Mansilla: quién es la magistrada que Bernardo Arévalo desingó como titular para la CC

La noche del pasado miércoles 11 de marzo, el presidente Bernardo Arévalo designó a Gladys Annabella Morfín Mansilla como magistrada titular ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

Junto a Morfín, Arévalo desingó a María Magdalena Jocholá Tujal como magistrada suplente ante esa corte.

El anuncio fue hecho por el mandatario por medio de un video publicado en sus redes sociales y las del Gobierno y se señala que ambas profesionales cumplen con los requisitos de capacidad, idoneidad, honradez y honorabilidad que exige la Constitución para integrar el máximo tribunal constitucional.

El gobernante afirmó que la decisión busca fortalecer el sistema de justicia y garantizar una institucionalidad basada en la ética, la transparencia y el Estado de derecho.

También señaló que las designaciones responden al mandato de transformación que, según indicó, recibió del pueblo de Guatemala y que pretende impulsar cambios en la administración de justicia.

Arévalo expresó su confianza en que Morfín y Jocholá estarán a la altura del momento que vive el país y contribuirán a proteger la Constitución.

Quién es Annabella Morfín

Será magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad para el período 2026-2031, y será la primera en presidir esa alta corte.

Es profesional del derecho con amplia trayectoria en el ámbito público, académico y profesional, en materias relacionadas con derecho constitucional, laboral, derechos humanos, desarrollo social, derecho mercantil y notarial.

Es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogada y notaria por la Universidad de San Carlos de Guatemala, y cuenta con estudios de posgrado en la Universidad Rafael Landívar.

Entre los cargos más relevantes que ha ocupado destacan el de ministra de Trabajo y Previsión Social (1993-1996) y procuradora general de la Nación (2016-2018), durante el gobierno de Jimmy Morales.

También ha ejercido la docencia en universidades nacionales y extranjeras, y ha brindado asesoría jurídica y consultoría en derecho constitucional, litigio constitucional, litigio contencioso administrativo y derecho internacional.

Ha sido fundadora de organizaciones jurídicas y de defensa institucional, entre ellas el Instituto de Derecho Mercantil, la Asociación de Abogados por los Derechos Humanos y el Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), entidad que también presidió en distintos períodos.

También fue vice Presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y Presidenta del Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial, fue asesora del Procurador de los Derechos Humanos.