Guatemala
Gladys Annabella Morfín Mansilla: quién es la magistrada que Bernardo Arévalo desingó como titular para la CC
La nueva magistrada titular de la CC es profesional del derecho con amplia trayectoria en el ámbito público, académico y profesional.
Gladys Annabella Morfín Mansilla, cuando era jefa de la PGN. ( Foto Prensa Libre: HemerotecaPL)
La noche del pasado miércoles 11 de marzo, el presidente Bernardo Arévalo designó a Gladys Annabella Morfín Mansilla como magistrada titular ante la Corte de Constitucionalidad (CC).
Junto a Morfín, Arévalo desingó a María Magdalena Jocholá Tujal como magistrada suplente ante esa corte.
El anuncio fue hecho por el mandatario por medio de un video publicado en sus redes sociales y las del Gobierno y se señala que ambas profesionales cumplen con los requisitos de capacidad, idoneidad, honradez y honorabilidad que exige la Constitución para integrar el máximo tribunal constitucional.
El gobernante afirmó que la decisión busca fortalecer el sistema de justicia y garantizar una institucionalidad basada en la ética, la transparencia y el Estado de derecho.
También señaló que las designaciones responden al mandato de transformación que, según indicó, recibió del pueblo de Guatemala y que pretende impulsar cambios en la administración de justicia.
Arévalo expresó su confianza en que Morfín y Jocholá estarán a la altura del momento que vive el país y contribuirán a proteger la Constitución.
Quién es Annabella Morfín
Será magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad para el período 2026-2031, y será la primera en presidir esa alta corte.
Es profesional del derecho con amplia trayectoria en el ámbito público, académico y profesional, en materias relacionadas con derecho constitucional, laboral, derechos humanos, desarrollo social, derecho mercantil y notarial.
Es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogada y notaria por la Universidad de San Carlos de Guatemala, y cuenta con estudios de posgrado en la Universidad Rafael Landívar.
Entre los cargos más relevantes que ha ocupado destacan el de ministra de Trabajo y Previsión Social (1993-1996) y procuradora general de la Nación (2016-2018), durante el gobierno de Jimmy Morales.
También ha ejercido la docencia en universidades nacionales y extranjeras, y ha brindado asesoría jurídica y consultoría en derecho constitucional, litigio constitucional, litigio contencioso administrativo y derecho internacional.
Ha sido fundadora de organizaciones jurídicas y de defensa institucional, entre ellas el Instituto de Derecho Mercantil, la Asociación de Abogados por los Derechos Humanos y el Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), entidad que también presidió en distintos períodos.
También fue vice Presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y Presidenta del Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial, fue asesora del Procurador de los Derechos Humanos.