Gobierno cierra los comedores policiales y pagará un bono de alimentación a todos los agentes

El Ministerio de Gobernación (Mingob) confirmó el cierre definitivo de los comedores de la Policía Nacional Civil (PNC) y anunció que el beneficio será sustituido por un bono económico que será otorgado a todos el personal policial, incluido el administrativo.

Marco Antonio Villeda, encargado de la cartera del interior, explicó que la decisión fue tomada luego de detectar irregularidades en las compras de insumos y determinar que el sistema únicamente beneficiaba al 23% de la fuerza policial.

“Los comedores han sido una fuente constante de denuncias por compras anómalas. El problema de los comedores, aparte de las denuncias que ya existían por irregularidades en la adquisición de insumos, es que solo abarcaban al 23% de la fuerza policial”, comentó el funcionario.

Agregó que el beneficio solo se otorgaba a los policías que cumplían servicio en el departamento de Guatemala y dejaba fuera al resto de agentes que prestaban sus servicios en toda la república.

Añadió que el nuevo esquema busca ampliar la cobertura mediante un aporte económico directo para todos los agentes de la institución.

“Lo que nosotros estamos haciendo es universalizar este beneficio, ya no a través de proporcionar directamente la comida a los agentes de la Policía Nacional Civil, sino mediante la implementación de un bono que sustituya este beneficio, pero que sea otorgado al 100% del personal de la Policía”, señaló.

Villeda explicó que el pago deberá cumplir un proceso administrativo en el que participan el Mingob, la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC), la Secretaría General de la Presidencia, la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Dirección Técnica del Presupuesto.

Comentó que el pago tendrá carácter retroactivo al 15 de mayo del 2026, fecha en que se ordenó el cierre de los comedores policiales.

“Como sabemos que esto llevará algún tiempo y que eventualmente se aprobará, aunque quizá no de inmediato, hemos decidido que este”, aseguró.

Villeda explicó que los comedores Academia, el Jardín Infantil y Hospital de la Policía Nacional Civil seguirán operando.

Bono de Q500 para cada policía

Durante una citación con el diputado José Chic, el 4 de marzo pasado, el Ministerio de Gobernación (Mingob) detalló que el bono será de Q500 para cada policía.

Además, señaló que ha pagado Q626.4 millones por alimentos en estos comedores desde el 2022, cuando fue inaugurado el primer comedor policial durante el gobierno del presidente Alejandro Giammattei, hasta febrero del 2026.

El gasto anual destinado al funcionamiento de los comedores alcanzó Q253.5 millones en el 2025, mientras que hasta febrero de 2026 la cartera del interior había desembolsado Q52.5 millones.

El costo de alimentación por agente es de Q10.50 para desayuno, Q24.00 para almuerzo y Q15.62 para cena.