Mingob confirma bono de Q500 mensuales para alimentación de policías y cierra comedores de la PNC creados por Giammattei

De acuerdo con el viceministro de Gobernación, Estuardo Roberto Solórzano, se autorizó un bono de alimentación para más de 40 mil agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

A criterio del funcionario, este dinero se entregará mensualmente a cada policía en sustitución de la comida que se les daba en cada comisaría. Solórzano afirmó que los alimentos que compraba el Ministerio de Gobernación solo llegaban al 30% de los agentes.

“En este momento no ha sido equitativo, o sea, no ha habido una equidad; únicamente estamos llegando al 30% del personal operativo de la Policía”, comentó durante una citación con el diputado José Chic.

Solórzano dijo que el dinero que se pagaba por la comida ahora será destinado cada mes a los policías.

El congresista afirmó que el Ministerio de Gobernación (Mingob) ha pagado Q626.4 millones desde el 2022, cuando se inauguró el primer comedor policial durante el gobierno del presidente Alejandro Giammattei, hasta febrero del 2026.

El viceministro comentó que el martes 3 de marzo se presentó la propuesta al presidente Bernardo Arévalo durante la reunión de Gabinete y luego iniciaron los trámites para que de forma urgente se efectuaran los procedimientos legales y publicar el acuerdo gubernativo.

Juan Carlos Ríos, asesor del Mingob, comentó que a las 8 horas de este miércoles ya tenían todos los dictámenes técnicos, administrativos y financieros para cerrar los comedores y otorgar el bono de alimentación a los agentes.

“El acuerdo gubernativo creo que contiene tres elementos fundamentales. El primero, que es el más importante, es el cierre definitivo de los comedores. El segundo componente es la sustitución, digamos, de la comida servida, como se le llama, por el bono que quedó establecido, que en este momento es de Q500”, indicó.

Ríos dijo que el bono de alimentación no se pudo aumentar, debido a que la cartera del Interior está trabajando con el presupuesto del 2025, pero esperan que el monto destinado a cada policía sea mayor.

Gasto anual destinado a comedores de la PNC

Año Monto (Q) 2022 Q16,347,466.64 2023 Q110,912,831.12 2024 Q193,085,943.89 2025 Q253,569,427.91 2026* Q52,541,733.49

*Dato correspondiente al gasto registrado en lo que va del año.

Costo de alimentación por tiempo de comida

Tiempo de comida Costo (Q) Desayuno Q10.50 Almuerzo Q24.00 Cena Q15.62

“Recordémonos que se está trabajando con el presupuesto del año anterior; las proyecciones, digamos, no dan para más. Posiblemente en los ejercicios fiscales siguientes que se tengan se harán los esfuerzos por lograr el aumento”, detalló.

Añadió que el tercer beneficio de la decisión es el aumento de policías en las calles. Ríos dijo que 300 agentes estaban destinados a repartir comida y que ahora estarán patrullando.

El asesor concuerda con el viceministro: la comida que compraba el Mingob para los policías no llegaba a todos los agentes.

“Este acuerdo gubernativo también tiene un componente de equidad, porque efectivamente no llegaban ni siquiera al 30%”, añadió.

Otros bonos para la PNC

El viceministro, durante la citación con el diputado, afirmó que ahora los aspirantes a policía recibirán un pago de Q800, el cual puede modificarse dependiendo del presupuesto asignado a la cartera.

Agregó que el próximo mes se tiene contemplado el bono de Semana Santa, que será de Q1,500 para cada agente.