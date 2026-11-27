Greysy Galindo Ayala rechaza ser extraditada a Estados Unidos y el Tribunal Quinto de Sentencia Penal resuelve que deberá permanecer en prisión.

La señalada deberá permanecer en prisión mientras las autoridades solicitan el expediente correspondiente a sus homólogas de Estados Unidos, donde una corte la requiere.

En la audiencia de este viernes 27 de noviembre se concedió un plazo de 40 días hábiles para el envío del expediente. Hasta entonces deberá programarse una nueva diligencia.

Galindo Ayala fue capturada el 22 de noviembre en La Gomera, Escuintla, en cumplimiento de una orden de extradición relacionada con el transporte y alojamiento de migrantes indocumentados. En esa ocasión también fue detenido Luis “T”, de 38 años.

La captura fue efectuada por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), en la calle Principal 15 de Septiembre, en las inmediaciones del parque Jerusalén, en La Gomera.

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El día de las detenciones, la Policía Nacional Civil informó que durante el operativo se decomisaron dos armas de fuego y el vehículo en el que se movilizaba la pareja.

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