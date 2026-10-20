Rigoberto Miranda Orozco recibe condena de 30 años por muerte de 53 migrantes en un camión en Texas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este 20 de octubre que Rigoberto Ramón Miranda Orozco, de 39 años, fue condenado a 30 años de prisión por su participación en un caso de tráfico de personas ocurrido en el 2022 en San Antonio, Texas, que dejó 53 muertos y 11 heridos.

El fiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia, señaló que individuos como Miranda Orozco facilitan las conspiraciones criminales y ponen en riesgo a las personas que intentan ingresar de manera ilegal a Estados Unidos.

Agregó que la administración Biden permitió que traficantes de personas se aprovecharan de Estados Unidos y buscaran beneficios económicos al infringir la ley.

Duva subrayó que al menos nueve integrantes de la estructura criminal han sido condenados en Estados Unidos y otros 10 en Guatemala.

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En el 2025, dos de los cabecillas fueron sentenciados en Texas: uno a cadena perpetua y el otro a 83 años de prisión.

También señaló que el gobierno de Donald Trump mantendrá la máxima presión sobre esos peligrosos criminales para que rindan cuentas por las tragedias y para proteger sus fronteras.

El fiscal federal Justin R. Simmons, a cargo del Distrito Oeste de Texas, afirmó que, entre los fallecidos encontrados en el camión en junio del 2022, 21 eran guatemaltecos, mientras que los otros 32 eran de México y Honduras.

“Miranda Orozco fue personalmente responsable del contrabando de dos guatemaltecos que murieron en la tragedia”, aseveró.

También destacó la colaboración del Ministerio Público de Guatemala. Miranda Orozco pasará 30 años en una cárcel federal estadounidense.

La evidencia demostró que cada migrante pagó alrededor de US$12 mil a US$15 mil con la esperanza de llegar a Estados Unidos.

“No lo hagan. No confíen su vida en estas personas porque simplemente no les importa. No les importa sus esperanzas y sueños. Solo les importa su dinero”, afirmó Simmons.

John A. Condón, director ejecutivo adjunto interino de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), señaló que Miranda Orozco y sus cómplices “trataron vidas humanas como mercancía”.

Según los documentos judiciales, el ahora sentenciado conspiró con otros traficantes para facilitar el viaje de varios migrantes irregulares desde Guatemala, a través de México, hasta Estados Unidos.

Las víctimas mortales y los heridos fueron localizados en la parte trasera de un camión con remolque, hallado el 27 de junio del 2022 en San Antonio, Texas.

El camión transportaba a 64 migrantes irregulares y los investigadores determinaron que habría recorrido aproximadamente 251 kilómetros desde Laredo, Texas, hasta San Antonio, con temperaturas de hasta 32 grados y sin aire acondicionado.

Simmons señaló que las víctimas mortales sufrieron durante su traslado en el contenedor, ya que se localizó ropa que los migrantes se habrían quitado por el sofocante calor. Esto fue confirmado por las marcas en la espalda de muchos de ellos. Se determinó que la causa de muerte fue hipertermia.

Los servicios de emergencia declararon muertos a 48 migrantes en el lugar y otros cinco fallecieron en el hospital, para un total de 53. Entre ellos había seis menores y al menos una mujer embarazada.

Los dos clientes de Miranda Orozco, ambos guatemaltecos, murieron en la tragedia. Otro sufrió lesiones graves y sobrevivió tras una larga hospitalización.

Miranda Orozco admitió haber organizado el transporte y el alojamiento de los extranjeros en Guatemala, México y Estados Unidos.

No fue arrestado sino hasta agosto del 2024 en Guatemala, tras una solicitud de extradición. La extradición se concretó en marzo del 2025.

El 2 de julio, Miranda Orozco se declaró culpable de conspiración para introducir a un extranjero en Estados Unidos con resultado de muerte; complicidad en la introducción de un extranjero en Estados Unidos con resultado de muerte; y complicidad en la introducción de un extranjero con lesiones graves.

La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia colaboró con las fuerzas de seguridad de Guatemala para el arresto y la extradición de Miranda Orozco.

La abogada Alexandra Skinnion; el primer fiscal adjunto de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas, Eric Fuchs; y el fiscal adjunto de Estados Unidos para ese distrito, Jose Luis Acosta, están procesando el caso, con la asistencia de la historiadora especialista en América Latina Joanna Crandall.

Las autoridades estadounidenses reiteraron que contaron con el apoyo de sus socios guatemaltecos: el Ministerio Público (MP) de Guatemala y la Fiscalía contra el Tráfico de Personas.

“53 vidas, no una estadística. Personas, hijos, madres, padres, hermanas que salieron de Guatemala buscando una vida mejor. Pagaron por una promesa y quienes cobraron esa promesa los abandonaron a su suerte”, declaró el fiscal general del Ministerio Público de Guatemala, Gabriel García Luna.

García Luna asistió al evento organizado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos para conocer la sentencia de Miranda Orozco.