Grupo armado abandona arsenal tras persecución de la PNC en Morales, Izabal

Una persecución policial registrada en Morales, Izabal, culminó con la incautación de armas, equipo táctico y dos vehículos, luego de que un grupo armado abandonó la escena tras enfrentarse a tiros con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Según información oficial, el operativo fue ejecutado por personal de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA), tras recibir una denuncia anónima que alertaba sobre la presencia de hombres armados en la aldea Valle Nuevo Arriba, de ese municipio.

Durante la acción, los agentes interceptaron dos camionetas, una de ellas rotulada con logotipos de una empresa distribuidora de bebidas. El vehículo quedó volcado sobre la ruta.

En el interior fueron localizadas dos armas largas, una escopeta Escort Magnum, una pistola Jericho y un revólver Taurus, además de cinco tolvas para fusil, una tolva tipo caracol para escopeta, una tolva para pistola y 156 municiones de distintos calibres.

También se hallaron dos chalecos antibalas, un casco táctico, grilletes, radios transmisores, teléfonos celulares, una mochila, una almágana y un caimán.

Las autoridades indicaron que todas las armas tienen los registros esmerilados, lo cual podría dificultar su rastreo.

La PNC no ha confirmado cuántas personas lograron escapar ni si los sospechosos tienen vínculos con alguna estructura criminal que opere en la zona.

Una denuncia anónima permitió a policías de la #SGAIA, interceptar y perseguir a un grupo armado en la aldea Valle Nuevo Arriba, Morales, Izabal. La operación concluyó con la incautación de un arsenal de alto poder, equipo táctico y vehículos.#PNCEnAcción pic.twitter.com/A3ushHCrBU — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 15, 2025

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

