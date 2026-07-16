Guatemala extradita a dos reos hacia EE. UU. por señalamientos de agresión sexual y violación

Justicia

Guatemala extradita a dos reos hacia EE. UU. por señalamientos de agresión sexual y violación

El Sistema Penitenciario extraditó a Estados Unidos a dos reos señalados de supuestos delitos sexuales.

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Dos reos, señalados de abusos sexuales, fueron extraditados a Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: captura del video del Sistema Penitenciario)

La Fuerza Élite del Sistema Penitenciario informó este jueves 16 de julio que efectuó el traslado de dos privados de libertad requeridos por la justicia de Estados Unidos por supuestos abusos sexuales.

Añadió que se trata de Inmer Misael Barrios Osorio, requerido por el delito de agresión sexual, y Alejandro de Jesús Hernández Godínez, requerido por el delito de violación de un menor de edad.

Afirmó que ambos fueron trasladados al Salón de Protocolo del Aeropuerto Internacional La Aurora, donde fueron entregados a las autoridades estadounidenses para cumplir con su proceso de extradición.

Según información del Ministerio de Gobernación (Mingob), Barrios Osorio fue capturado en febrero durante un operativo efectuado en la zona 7 de Quetzaltenango.

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"Barrios Osorio enfrentará la justicia estadounidense por cargos de agresión sexual o tentativa de agresión sexual con lesiones contra una persona menor de 12 años, por parte de una persona de 18 años o más", afirmó el Mingob en esa ocasión.

El Mingob también informó en febrero sobre la captura de Hernández Godínez en la zona 1 de la capital.

Para leer más: Capturan a guatemalteco buscado para extradición a EE. UU. por presuntos delitos sexuales contra un menor

Indicó el Mingob en esa ocasión que el detenido es requerido por la justicia de Estados Unidos por supuestos delitos sexuales contra una menor de 16 años.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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