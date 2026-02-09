Guatemala recibe misión internacional que observa elecciones de magistrados y fiscal general 

Un grupo de expresidentes de distintas regiones del mundo visita Guatemala durante tres días para observar y verificar las elecciones judiciales que se llevan a cabo en el país en el presente semestre.

La misión de observación es impulsada por el Instituto para el Clima, la Democracia e Inclusión (CDI) y por el Club de Madrid, según se informó este lunes 9 de febrero en una conferencia de prensa en Ciudad de Guatemala.

La comitiva está encabezada por el expresidente de Costa Rica Carlos Alvarado Quesada (2018-2022), y la integran también Kjell Magne Bondevik, exprimer ministro de Noruega (1997-2000 y 2001-2005), y Stefan Löfven, exprimer ministro de Suecia (2014-2021), entre otras altas personalidades, de acuerdo con los organizadores.

El objetivo de la misión es observar las elecciones judiciales previstas para este semestre, consideradas trascendentales para la lucha contra la corrupción en la nación que preside Bernardo Arévalo de León.

Estas elecciones definirán a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral, encargado de los comicios del próximo año, y a los abogados que integrarán la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país.

También se elegirá al nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), en reemplazo de Consuelo Porras Argueta, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por múltiples acusaciones de corrupción al frente de la institución.

Escuchar a la ciudadanía

“Parte de la misión es ir a hacer la pregunta a los distintos miembros de la sociedad guatemalteca sobre cómo ven las elecciones”, explicó Alvarado Quesada a EFE.

“Queremos formar nuestro juicio escuchando a una diversidad de voces para tener un mejor criterio. Nuestro primer paso es escuchar a los distintos actores de la sociedad guatemalteca”, aseveró.

El exmandatario costarricense destacó que “lo más importante es la transparencia de los procesos” y que no existan “elementos ocultos”.

En ese mismo sentido, Bondevik subrayó el importante papel que juegan las instituciones guatemaltecas de cara a las elecciones generales del 2027, que definirán al presidente y vicepresidente para el periodo 2028-2032.

El exprimer ministro noruego recalcó, al igual que Alvarado Quesada, que se espera transparencia y designaciones justas tanto en el Tribunal Supremo Electoral como en la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público.

“Debemos evitar fuerzas que no son democráticas y la injerencia de grupos corruptos”, concluyó.

La misión permanecerá tres días en Guatemala, durante los cuales sostendrá diálogos con sectores de la sociedad civil, incluidos líderes indígenas, funcionarios y periodistas.

Además, durante su primer día en el país, los delegados se reunieron con el periodista José Rubén Zamora y con los líderes indígenas Héctor Chaclán y Luis Pacheco, actualmente encarcelados y considerados por organizaciones internacionales como presos políticos, ya que se encuentran privados de libertad sin cargos probados en su contra.

El Club de Madrid, coorganizador de la visita, es una red de más de un centenar de expresidentes y ex primeros ministros cuyo objetivo es fortalecer la democracia a nivel global.

Por su parte, el Instituto para el Clima, la Democracia e Inclusión se define como una entidad no partidista que promueve la protección del planeta y la expansión de la democracia.

