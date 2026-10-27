Hallazgo en Puerto Quetzal: localizan armas de fuego y más de 900 municiones en un contenedor

Justicia

Hallazgo en Puerto Quetzal: localizan armas de fuego y más de 900 municiones en un contenedor

Investigadores incautan armas de fuego y más de 900 municiones en un contenedor de encomiendas en Puerto Quetzal.

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DECOMISAN ARMAS Y MUNICIONES EN PUERTO QUETZAL

Agentes custodian armas y municiones decomisadas en contenedor en Puerto Quetzal. (Foto Prensa Libre: PNC)

Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con personal de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), localizaron dos armas de fuego desensambladas y 934 municiones en Puerto Quetzal, Escuintla.

El decomiso ocurrió durante una inspección efectuada el lunes 26 de octubre en la Terminal Portuaria Especializada de Contenedores (TPEC), según el reporte policial.

Las armas y municiones fueron localizadas en un contenedor de encomiendas.

Durante la inspección física de la mercancía, personal de la SAT identificó componentes de armas de fuego, por lo que solicitó el apoyo de las unidades policiales correspondientes, informó la PNC.

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Como parte de las diligencias, personal del Ministerio Público inspeccionó y documentó los indicios.

Los investigadores establecieron que se trataba de un rifle marca Henry y una pistola marca Kimber, ambos desensamblados, así como de 934 municiones cuyo calibre está pendiente de determinar.

Para leer más: Encomienda procedente de Estados Unidos ocultaba 21 rifles y más de 3 mil municiones en Santo Tomás de Castilla

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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