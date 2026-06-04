Encomienda procedente de Estados Unidos ocultaba 21 rifles y más de 3 mil municiones en Santo Tomás de Castilla

Justicia

Encomienda procedente de Estados Unidos ocultaba 21 rifles y más de 3 mil municiones en Santo Tomás de Castilla

Lo que parecía una encomienda común terminó en un nuevo decomiso de armamento en Izabal: agentes de la PNC hallaron 21 rifles y miles de municiones durante una revisión en Santo Tomás de Castilla.

|

time-clock

Arsenal encomienda Empornac

Una inspección en la Portuaria Santo Tomás de Castilla permitió a las autoridades localizar 21 rifles, dos armas de fuego y más de 3 mil municiones dentro de una encomienda que había sido enviada desde Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: PNC).

Agentes antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC) localizaron armas de fuego y municiones en una caja de encomienda durante una inspección en una bodega de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, en Puerto Barrios, Izabal.

Las autoridades informaron que la caja procedía de Estados Unidos.

En un reporte preliminar, la PNC informó sobre la incautación de 21 rifles, dos armas de fuego, tres cañones para pistola, dos cargadores y un total de 3,037 municiones de distintos calibres.

El hallazgo ocurrió durante una inspección efectuada como parte de los controles que se llevan a cabo en la terminal portuaria.

EN ESTE MOMENTO

contenedores en buque comercio exterior exportaciones

Guatemala enfrenta incertidumbre por propuesta de nuevos aranceles de EE. UU., mientras Mineco analiza medida

Right
Fachada de la Contraloría General de Cuentas de Guatemala durante publicación de auditorías a entidades del Estado

Carrera por la CGC activa pulso por el control en la emisión de finiquitos para las elecciones 2027

Right

Lea más: Decomisan más de 25 rifles en contenedor en Portuaria Santo Tomás de Castilla

Hallazgos similares

El 7 de mayo, la PNC también decomisó 26 rifles y dos armas cortas en un contenedor en la Portuaria Santo Tomás de Castilla.

Cinco días antes, el Ministerio de Gobernación detalló el operativo en el que se incautaron ocho AK-47, dos rifles, un arma de fuego, 19 cargadores y seis municiones.

Las autoridades policiales establecieron que el arsenal tenía como destino Huehuetenango y Petén.

El 13 de marzo fue reportado el decomiso de una carabina, dos rifles, cinco armas cortas, 15 cargadores y 807 municiones de distintos calibres.

LECTURAS RELACIONADAS

sospechoso atentado exdirector general adjunto de la PNC ruta al Atlántido doble asesinato

Capturan a sospechoso del atentado contra Helver Beltetón en el que murieron dos mujeres

chevron-right
ARMAS EN PORTUARIA SANTO TOMÁS DE CASTILLA

Decomisan más armas en cajas de encomiendas en la Portuaria Santo Tomás de Castilla

chevron-right

También lea: Pistolas, rifles y cargadores: incautan arsenal en Portuaria Santo Tomás de Castilla, en Izabal

En ese momento, la PNC aseguró que el destino del armamento era Honduras y que procedía de Estados Unidos.

La Policía continúa investigando el origen de las armas para determinar si estarían vinculadas con estructuras criminales.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

Lee más artículos de Gabriel Molina

ARCHIVADO EN:

Decomisan arsenal Decomiso de armas Policía Nacional Civil Portuaria Santo Tomás de Castilla 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM