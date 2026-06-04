Encomienda procedente de Estados Unidos ocultaba 21 rifles y más de 3 mil municiones en Santo Tomás de Castilla

Agentes antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC) localizaron armas de fuego y municiones en una caja de encomienda durante una inspección en una bodega de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, en Puerto Barrios, Izabal.

Las autoridades informaron que la caja procedía de Estados Unidos.

En un reporte preliminar, la PNC informó sobre la incautación de 21 rifles, dos armas de fuego, tres cañones para pistola, dos cargadores y un total de 3,037 municiones de distintos calibres.

El hallazgo ocurrió durante una inspección efectuada como parte de los controles que se llevan a cabo en la terminal portuaria.

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Hallazgos similares

El 7 de mayo, la PNC también decomisó 26 rifles y dos armas cortas en un contenedor en la Portuaria Santo Tomás de Castilla.

Cinco días antes, el Ministerio de Gobernación detalló el operativo en el que se incautaron ocho AK-47, dos rifles, un arma de fuego, 19 cargadores y seis municiones.

Las autoridades policiales establecieron que el arsenal tenía como destino Huehuetenango y Petén.

El 13 de marzo fue reportado el decomiso de una carabina, dos rifles, cinco armas cortas, 15 cargadores y 807 municiones de distintos calibres.

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En ese momento, la PNC aseguró que el destino del armamento era Honduras y que procedía de Estados Unidos.

La Policía continúa investigando el origen de las armas para determinar si estarían vinculadas con estructuras criminales.

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