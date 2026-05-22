Hermanos del alcalde de Dolores no comparecen a audiencia de extradición por suspensión judicial

audiencia para conocer el requerimiento de extradición contra Ronald Alexys y Héctor Rubén Morales Guerra, hermanos del alcalde de Dolores, Petén, Francisco Morales, fue suspendida este viernes 22 de mayo, luego de que el abogado defensor presentara una excusa por motivos de salud.

Los sindicados debían comparecer ante el Tribunal Quinto de Sentencia Penal para conocer la solicitud de extradición planteada por las autoridades de EE. UU.; sin embargo, debido a la suspensión de la diligencia, no fueron trasladados a la Torre de Tribunales.

El Ministerio Público (MP) informó que ambos son requeridos por la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, señalados de supuestamente integrar una estructura dedicada al narcotráfico entre el 2006 y mayo del 2024.

Según la investigación, los hermanos Morales Guerra habrían participado en actividades relacionadas con el trasiego de drogas hacia territorio estadounidense.

Tras conocer la excusa presentada por la defensa, el tribunal resolvió aplazar la audiencia. La nueva fecha quedó sujeta a la agenda del órgano jurisdiccional, por lo que no fue fijada de inmediato.

Los hermanos fueron capturados el 20 de febrero último en Dolores, Petén, durante un operativo coordinado por las autoridades guatemaltecas.

El pasado 29 de abril, Carlos Obeniel Morales Guerra, otro de los hermanos detenidos en el mismo caso, aceptó ser extraditado hacia Estados Unidos durante una audiencia celebrada en el Tribunal Tercero de Sentencia Penal.

Las autoridades estadounidenses vinculan a los señalados con una estructura criminal dedicada al narcotráfico que habría operado durante varios años en el departamento de Petén, una de las principales rutas utilizadas para el trasiego de drogas en Centroamérica.

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