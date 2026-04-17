Justicia
Hombre de 30 años ataca a su padre con cuchillo para ingresar a pandilla, según PNC
Un hombre fue capturado en Santa Catarina Pinula tras agredir con cuchillo a su padre.
Derieen “N” es capturado en Santa Catarina Pinula por haber agredido a su padre para ingresar a una pandilla, según autoridades. (Foto Prensa Libre: PNC)
En la aldea El Carmen, Santa Catarina Pinula, policías de la Comisaría 13 capturaron a Derieen “N”, de 30 años.
Según informó la Policía Nacional Civil (PNC) este viernes 17 de abril, el capturado es el presunto responsable de agredir con un cuchillo a su propio progenitor.
Añadió la PNC que, supuestamente, la agresión fue parte de un “rito de iniciación” para integrarse a la mara Barrio 18.
Agregó que el agresor fue capturado de inmediato y puesto a disposición de los tribunales correspondientes, mientras continúan las investigaciones sobre este caso.
Las autoridades decomisaron el arma cortante utilizada por el agresor.
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