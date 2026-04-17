Hombre de 30 años ataca a su padre con cuchillo para ingresar a pandilla, según PNC

Justicia

Hombre de 30 años ataca a su padre con cuchillo para ingresar a pandilla, según PNC

Un hombre fue capturado en Santa Catarina Pinula tras agredir con cuchillo a su padre.

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Derieen “N”. Atacó a su padre para ingresar al Barrio 18

Derieen “N” es capturado en Santa Catarina Pinula por haber agredido a su padre para ingresar a una pandilla, según autoridades. (Foto Prensa Libre: PNC)

En la aldea El Carmen, Santa Catarina Pinula, policías de la Comisaría 13 capturaron a Derieen “N”, de 30 años.

Según informó la Policía Nacional Civil (PNC) este viernes 17 de abril, el capturado es el presunto responsable de agredir con un cuchillo a su propio progenitor.

Añadió la PNC que, supuestamente, la agresión fue parte de un “rito de iniciación” para integrarse a la mara Barrio 18.

Agregó que el agresor fue capturado de inmediato y puesto a disposición de los tribunales correspondientes, mientras continúan las investigaciones sobre este caso.

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Las autoridades decomisaron el arma cortante utilizada por el agresor.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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