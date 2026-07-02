Hombre simuló su secuestro para exigir Q30 mil a su familia y la PNC lo halla caminando “libremente” en la Interamericana

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este jueves 2 de julio que, como resultado de la investigación efectuada por el Comando Antisecuestros, fue capturado Víctor “N”, de 51 años.

Según el informe policial, el detenido supuestamente simuló haber sido víctima de secuestro con el propósito de exigir a sus familiares Q30 mil por su supuesta liberación.

La diligencia se desarrolló en seguimiento de una denuncia presentada por la presunta desaparición del hombre, ocurrida la mañana del miércoles en Tecpán Guatemala, Chimaltenango, añadió la PNC.

De acuerdo con la investigación, los supuestos secuestradores mantenían comunicación con la familia para exigir el dinero del rescate.

Como parte de las acciones investigativas, especialistas del Comando Antisecuestros aplicaron diferentes técnicas, métodos de investigación e inteligencia policial para ubicar a la supuesta víctima en el kilómetro 88 de la ruta Interamericana, donde “caminaba libremente y sin presentar ninguna condición que pusiera en riesgo su integridad física”, según la PNC.

Tras su aprehensión, los investigadores le incautaron dos celulares y una boleta relacionada con el monto de los Q30 mil correspondiente al supuesto pago del rescate.

De acuerdo con la PNC, en una libreta de ahorro se observaban los datos de un depósito por Q28 mil 500 y le decomisaron Q1 mil 782 en efectivo.

Para leer más: Presunto secuestrador cae cuando recibía Q20 mil para liberar a una víctima en Chimaltenango

La PNC continúa con las diligencias correspondientes para fortalecer el proceso de investigación.

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