Guatemala
Identifican a 10 heridos en accidente de bus de Transportes Xoyita en Chichicastenango
Los Bomberos Voluntarios y Municipales Departamentales participaron en el rescate de los ocupantes del bus, que terminó en el fondo de un barranco la mañana de este domingo.
Socorristas participan en las labores de rescate de los pasajeros del bus de Transportes Xoyita que cayó a un barranco en el kilómetro 143 de la ruta Interamericana, en Chichicastenango, Quiché. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios.)
Los Bomberos Voluntarios informaron sobre la identidad de 10 de las personas heridas en el accidente de un bus de Transportes Xoyita, que cayó a un barranco en el kilómetro 143 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de Chichicastenango, Quiché.
El percance ocurrió la mañana de este domingo 21 de junio, en el sector conocido como El Pilar y El Tesoro. Los cuerpos de socorro informaron que no se reportaron personas fallecidas.
Según los Bomberos, 12 personas fueron trasladadas a distintos centros asistenciales; sin embargo, hasta el momento se ha divulgado la identidad de 10 pacientes.
Heridos trasladados al Hospital Nacional de Sololá
Los pacientes identificados son:
- Gabriel Eliseo Chube, 16 años
- Maribel Ramírez, 26 años
- Kedin Díaz, 24 años
- Leonor del Carmen Martínez, 24 años, de origen nicaragüense
Heridos trasladados al Hospital Regional de Santa Cruz del Quiché
Los pacientes identificados son:
- Josefina Belén Pérez Alvarado, 13 años
- Marvi Ardón Tovar, 62 años
- Marta Alicia Cua, 39 años
- Juan Pérez Gutiérrez, 65 años
- Juana Renox Raimundo, 32 años
- Manuel Morales Ixtán, 60 años
Víctor Gómez, portavoz de los Bomberos Voluntarios, informó que elementos de ocho compañías participaron en las labores de rescate.
Los socorristas descendieron al barranco para auxiliar a los pasajeros y trasladarlos a la superficie, donde recibieron atención prehospitalaria antes de ser llevados a centros asistenciales.