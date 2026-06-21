Identifican a 10 heridos en accidente de bus de Transportes Xoyita en Chichicastenango

Los Bomberos Voluntarios informaron sobre la identidad de 10 de las personas heridas en el accidente de un bus de Transportes Xoyita, que cayó a un barranco en el kilómetro 143 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de Chichicastenango, Quiché.

El percance ocurrió la mañana de este domingo 21 de junio, en el sector conocido como El Pilar y El Tesoro. Los cuerpos de socorro informaron que no se reportaron personas fallecidas.

Según los Bomberos, 12 personas fueron trasladadas a distintos centros asistenciales; sin embargo, hasta el momento se ha divulgado la identidad de 10 pacientes.

Heridos trasladados al Hospital Nacional de Sololá

Los pacientes identificados son:

Gabriel Eliseo Chube, 16 años

Maribel Ramírez, 26 años

Kedin Díaz, 24 años

Leonor del Carmen Martínez, 24 años, de origen nicaragüense

El bus de Transportes Xoyita permanece en el fondo del barranco donde cayó la mañana de este domingo en el kilómetro 143 de la ruta Interamericana, en Chichicastenango, Quiché. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Heridos trasladados al Hospital Regional de Santa Cruz del Quiché

Los pacientes identificados son:

Josefina Belén Pérez Alvarado, 13 años

Marvi Ardón Tovar, 62 años

Marta Alicia Cua, 39 años

Juan Pérez Gutiérrez, 65 años

Juana Renox Raimundo, 32 años

Manuel Morales Ixtán, 60 años

Víctor Gómez, portavoz de los Bomberos Voluntarios, informó que elementos de ocho compañías participaron en las labores de rescate.

Los socorristas descendieron al barranco para auxiliar a los pasajeros y trasladarlos a la superficie, donde recibieron atención prehospitalaria antes de ser llevados a centros asistenciales.

Bomberos Voluntarios evacúan y trasladan a los pasajeros heridos luego de que un bus de Transportes Xoyita cayera a un barranco en Chichicastenango, Quiché. (Video Prensa Libre: Bomberos Voluntarios.)

El interior del bus de Transportes Xoyita muestra los daños ocasionados tras la caída a un barranco en el kilómetro 143 de la ruta Interamericana, en Chichicastenango, Quiché. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios).

Un carril de la ruta Interamericana permanece cerrado mientras socorristas de los Bomberos Municipales Departamentales participan en las labores de rescate tras la caída de un bus a un barranco en Chichicastenango, Quiché. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales.)