Vehículo derriba poste y deja sin energía eléctrica a sectores de Ciudad San Cristóbal, Mixco

Un percance vial se registró la mañana de este domingo en Ciudad San Cristóbal, Mixco, cuando un vehículo sedán se empotró contra un poste de energía eléctrica en la 8.ª avenida y 3.ª calle. El hecho provocó complicaciones en el tránsito y afectó el suministro de energía eléctrica en varios sectores.

El piloto fue identificado como Stuardo García Durán, quien quedó a cargo de la Policía Nacional Civil (PNC), explicó Mynor Espinoza, portavoz de la Municipalidad de Mixco.

Agregó que el impacto dañó un poste de energía eléctrica y varios mupis ubicados en el sector.

"Debido a los daños ocasionados, varios sectores de Ciudad San Cristóbal se quedaron sin servicio de energía eléctrica", dijo Espinoza.

El portavoz añadió que la interrupción del suministro también afectó cinco pozos de agua que abastecen a vecinos del sector, debido a la interrupción de la energía eléctrica.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Mixco habilitó un carril reversible para agilizar la circulación vehicular, debido a que los carriles permanece bloqueado por los trabajos que se llevan a cabo en el lugar.

Trabajadores y agentes de la PMT coordinan las labores en el área donde un vehículo derribó un poste de energía eléctrica en Ciudad San Cristóbal. El percance afectó el tránsito y el suministro eléctrico en varios sectores. (Fotos Prensa Libre: Municipalidad de Mixco)

"Ya habilitamos un carril reversible para facilitar el paso de los vehículos con dirección a la ciudad de Guatemala, mientras se realizan las labores para retirar el automotor y reparar los daños", indicó Espinoza.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas utilizar rutas alternas. Entre las opciones figuran la calzada Roosevelt y el bulevar La Comunidad, para incorporarse hacia Las Charcas, zona 11 de Mixco.

Accidente en zona 17 de Guatemala

De acuerdo con Amílcar Montejo, vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, se registró un accidente de tránsito en la calzada José Milla, con dirección a la ruta al Atlántico, en la zona 17.

"El hecho ocurrió hace algunas horas, pero la Policía Nacional Civil decidió hacerse cargo del procedimiento y retira el obstáculo para trasladarlo a un punto donde no interfiera con la circulación. Ya hay paso vehicular de la zona 6 hacia la zona 17", indicó Montejo.