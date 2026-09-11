Incautan 720 kilos de cocaína en Puerto San José valorados en Q97.9 millones: cargamento tenía como destino México

Justicia

Incautan 720 kilos de cocaína en Puerto San José valorados en Q97.9 millones: cargamento tenía como destino México

Un operativo antinarcótico permitió localizar cientos de paquetes con cocaína dentro de un vehículo en la costa del Pacífico de Guatemala. Las autoridades investigan la procedencia y ruta del cargamento.

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Un operativo antinarcótico permitió localizar cientos de paquetes con cocaína dentro de un vehículo en la costa del Pacífico de Guatemala. Las autoridades investigan la procedencia y ruta del cargamento.

Agentes de la Policía Nacional Civil localizaron 720 kilos de cocaína dentro de un vehículo en el barrio El Embarcadero, Puerto San José, Escuintla. (Foto: Prensa Libre, PNC)

Las fuerzas de seguridad de Guatemala incautaron este viernes 11 de septiembre 720 kilos de cocaína durante un operativo efectuado en Puerto San José, Escuintla. Según las investigaciones preliminares, el cargamento procedía de Sudamérica y sería trasladado hacia México.

La droga fue localizada como resultado de labores de inteligencia de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC).

El cargamento está valorado en aproximadamente Q97.9 millones, equivalentes a unos US$12.5 millones, de acuerdo con las estimaciones preliminares de las autoridades.

¿Dónde encontraron la cocaína?

El operativo se desarrolló en el barrio El Embarcadero, Puerto San José, Escuintla, en la costa del Pacífico.

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Según la información oficial, agentes antinarcóticos localizaron un vehículo en cuyo interior había varias bolsas que contenían el cargamento.

Posteriormente, el automotor fue trasladado a las instalaciones del Mando Naval del Pacífico, donde la Fiscalía de Delitos de Narcóticos coordinó la inspección y las diligencias correspondientes.

Las autoridades determinaron que el cargamento estaba compuesto por 720 kilos de cocaína.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por este caso.

Cargamento habría llegado desde Sudamérica

Las investigaciones preliminares apuntan a que la droga habría ingresado en Guatemala procedente de Sudamérica y posteriormente sería movilizada hacia México.

El país es utilizado como territorio de tránsito por estructuras del narcotráfico que trasladan cargamentos de cocaína desde Sudamérica hacia México y posteriormente a Estados Unidos.

Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer la ruta utilizada para introducir el cargamento al territorio guatemalteco y determinar quiénes estarían vinculados con su traslado.

Más de 8.7 toneladas incautadas durante el 2026

La incautación de los 720 kilos se suma a otros decomisos efectuados por las fuerzas de seguridad durante el 2026.

De acuerdo con estadísticas oficiales proporcionadas sobre el caso, en lo que va del año las autoridades guatemaltecas han decomisado más de 8.7 toneladas de cocaína.

El Ministerio Público y las fuerzas antinarcóticas continuarán con las diligencias para determinar el origen del cargamento y establecer responsabilidades.

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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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