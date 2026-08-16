Costa Rica decomisa una tonelada de cocaína y captura a dos extranjeros: investigan presunto vínculo con el Cártel Jalisco Nueva Generación

Las autoridades de Costa Rica decomisaron aproximadamente una tonelada de cocaína durante un operativo contra una presunta estructura dedicada al tráfico internacional de drogas y vinculada, según las investigaciones, con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El operativo culminó durante la madrugada de este domingo 16 de agosto en La Guácima, Alajuela, después de varias semanas de vigilancia, seguimiento y labores de inteligencia. En las diligencias participaron la Policía de Control de Drogas (PCD), la Unidad Especial de Apoyo (UEA), la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, en inglés).

Alerta de la DEA permitió seguir los movimientos de la red

De acuerdo con información divulgada por las autoridades costarricenses, la DEA alertó a principios de agosto sobre un grupo que presuntamente ingresaba y sacaba droga de Costa Rica.

A partir de esa información, las autoridades comenzaron las labores de vigilancia y seguimiento. Las pesquisas condujeron hasta una vivienda en la urbanización Altamira, La Guácima de Alajuela, donde, según el Ministerio de Seguridad Pública, operaba una organización dedicada al tráfico internacional de drogas.

Después de varias semanas de investigación, los agentes interceptaron el sábado un vehículo a pocos kilómetros de la vivienda vigilada. En un compartimiento oculto debajo del piso del automóvil encontraron 66 kilos de cocaína.

En el vehículo viajaban dos hombres: un ciudadano nicaragüense de apellido Vidaurre y un venezolano de apellido Ramírez.

Según la información oficial, Vidaurre presuntamente se encargaba de gestionar la compra y los envíos de droga hacia Norteamérica, mientras que Ramírez habría tenido a su cargo el transporte de los cargamentos.

Tras las capturas, la UEA allanó durante la madrugada del domingo la vivienda que permanecía bajo investigación. En el inmueble, agentes de la PCD localizaron 925 paquetes de cocaína de aproximadamente un kilo cada uno.

Al sumar los 66 kilos encontrados en el automóvil y los 925 paquetes localizados en la vivienda, las autoridades estiman que el decomiso ronda una tonelada de cocaína, considerado el mayor registrado en Costa Rica en lo que va del 2026, según la información proporcionada.

#URGENTE

Más de una tonelada de cocaína incautada al Cartél de Jalisco por parte de la Policía de Control de Drogas (PCD) del @seguridadcrc (abro hilo) 🎥💥👇🧵 pic.twitter.com/xhfZLxAMdg — Ticavisión (@Ticavisioncr) August 16, 2026

Además de la droga, los agentes decomisaron 22 mil 500 córdobas en efectivo, moneda de Nicaragua.

Investigación apunta al Cártel Jalisco Nueva Generación

Las pesquisas atribuyen la operación a una estructura presuntamente vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación, organización criminal de origen mexicano. Las autoridades continúan las investigaciones para determinar el alcance de la red y establecer si existen más personas involucradas en Costa Rica.

Los dos detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con el procedimiento judicial correspondiente.

El ministro de Seguridad Pública destacó la coordinación de las unidades involucradas y aseguró que los operativos contra el crimen organizado continuarán. “No vamos a parar de día ni de noche. Seguimos trabajando por Costa Rica”, afirmó.

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