Costa Rica decomisa una tonelada de cocaína y captura a dos extranjeros: investigan presunto vínculo con el Cártel Jalisco Nueva Generación

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Costa Rica decomisa una tonelada de cocaína y captura a dos extranjeros: investigan presunto vínculo con el Cártel Jalisco Nueva Generación

Una alerta de la DEA dio paso a varias semanas de vigilancia en Alajuela, Costa Rica, donde las autoridades decomisaron unos 991 kilos de cocaína entre un vehículo y una vivienda. Dos hombres fueron detenidos y quedaron a disposición del Ministerio Público.

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Una alerta de la DEA dio paso a varias semanas de vigilancia en Alajuela, Costa Rica, donde las autoridades decomisaron unos 991 kilos de cocaína entre un vehículo y una vivienda. Dos hombres fueron detenidos y quedaron a disposición del Ministerio Público.

Agentes participan en el operativo que permitió decomisar aproximadamente una tonelada de cocaína y capturar a dos extranjeros en La Guácima, Alajuela, Costa Rica. (Foto Prensa Libre: cortesía Policías de Costa Rica 2.0)

Las autoridades de Costa Rica decomisaron aproximadamente una tonelada de cocaína durante un operativo contra una presunta estructura dedicada al tráfico internacional de drogas y vinculada, según las investigaciones, con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El operativo culminó durante la madrugada de este domingo 16 de agosto en La Guácima, Alajuela, después de varias semanas de vigilancia, seguimiento y labores de inteligencia. En las diligencias participaron la Policía de Control de Drogas (PCD), la Unidad Especial de Apoyo (UEA), la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, en inglés).

Alerta de la DEA permitió seguir los movimientos de la red

De acuerdo con información divulgada por las autoridades costarricenses, la DEA alertó a principios de agosto sobre un grupo que presuntamente ingresaba y sacaba droga de Costa Rica.

A partir de esa información, las autoridades comenzaron las labores de vigilancia y seguimiento. Las pesquisas condujeron hasta una vivienda en la urbanización Altamira, La Guácima de Alajuela, donde, según el Ministerio de Seguridad Pública, operaba una organización dedicada al tráfico internacional de drogas.

Después de varias semanas de investigación, los agentes interceptaron el sábado un vehículo a pocos kilómetros de la vivienda vigilada. En un compartimiento oculto debajo del piso del automóvil encontraron 66 kilos de cocaína.

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AME9639. SAN JOSÉ (COSTA RICA), 28/05/2024.- Fotografía de 2.024 kilos de marihuana y 485 kilos de cocaína decomisados y que eran transportados en una lancha tripulada por dos costarricenses y un nicaragüense este martes, en San José (Costa Rica). El operativo, a cargo del Servicio Nacional de Guardacostas, se llevó a cabo a 163 kilómetros del Golfo Dulce, en el Pacífico sur costarricense, luego de que un avión estadounidense alertara de la presencia de una embarcación sospechosa, como parte de las labores en el convenio de patrullaje conjunto en los océanos entre Costa Rica y Estados Unidos. Los guardacostas costarricenses interceptaron la lancha rápida de 10,97 metros de largo, sin matrícula ni nombre, propulsada por tres motores fuera de borda de 200 caballos de fuerza, cuyo capitán fue identificado como un costarricense de apellido Irias, de 47 años de edad, quien cuenta con antecedentes judiciales por transporte de drogas en 2019. EFE/ Jeffrey Arguedas

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En el vehículo viajaban dos hombres: un ciudadano nicaragüense de apellido Vidaurre y un venezolano de apellido Ramírez.

Según la información oficial, Vidaurre presuntamente se encargaba de gestionar la compra y los envíos de droga hacia Norteamérica, mientras que Ramírez habría tenido a su cargo el transporte de los cargamentos.

Tras las capturas, la UEA allanó durante la madrugada del domingo la vivienda que permanecía bajo investigación. En el inmueble, agentes de la PCD localizaron 925 paquetes de cocaína de aproximadamente un kilo cada uno.

Al sumar los 66 kilos encontrados en el automóvil y los 925 paquetes localizados en la vivienda, las autoridades estiman que el decomiso ronda una tonelada de cocaína, considerado el mayor registrado en Costa Rica en lo que va del 2026, según la información proporcionada.

Además de la droga, los agentes decomisaron 22 mil 500 córdobas en efectivo, moneda de Nicaragua.

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Investigación apunta al Cártel Jalisco Nueva Generación

Las pesquisas atribuyen la operación a una estructura presuntamente vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación, organización criminal de origen mexicano. Las autoridades continúan las investigaciones para determinar el alcance de la red y establecer si existen más personas involucradas en Costa Rica.

Los dos detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con el procedimiento judicial correspondiente.

El ministro de Seguridad Pública destacó la coordinación de las unidades involucradas y aseguró que los operativos contra el crimen organizado continuarán. “No vamos a parar de día ni de noche. Seguimos trabajando por Costa Rica”, afirmó.

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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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