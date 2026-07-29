TikToker entra a la casa donde capturaron a alias “Diablo”: por qué autoridades advierten sobre el riesgo

Grabar videos para redes sociales en la casa donde fue capturado Alejandro Arias Monge, alias "Diablo", podría tener consecuencias legales y poner en riesgo la seguridad de quienes lo hagan. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica advirtió que los creadores de contenido que ingresen sin autorización a la vivienda se exponen a denuncias por violación de domicilio y a posibles represalias de integrantes de la estructura criminal que aún permanecen en libertad.

El pronunciamiento del OIJ surgió después de que varios tiktokers y creadores de contenido difundieran videos en los que recorren el interior de la vivienda ubicada en San Bernardino de Sarapiquí, Heredia, escenario de la Operación Némesis, desarrollada el pasado 24 de julio.

Las grabaciones muestran impactos de bala, habitaciones dañadas y objetos que permanecen dentro del inmueble tras el operativo en el que fueron capturados Alejandro Arias Monge, alias "Diablo", y Jonathan Pérez Méndez, alias "Tan".

Durante esa operación, ejecutada por el Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT) y agentes especializados contra el crimen organizado, también murió un hombre identificado como "Coco Guácimo", mientras varios agentes resultaron heridos durante el enfrentamiento armado.

Los riesgos legales y de seguridad para quienes ingresen

El director interino del OIJ, Michael Soto, calificó como "imprudente" el ingreso de personas al inmueble únicamente para generar contenido en redes sociales.

El funcionario explicó que, aunque la vivienda ya fue inspeccionada y dejó de ser de interés para la investigación, continúa siendo una propiedad privada, por lo que su propietario podría presentar una denuncia por violación de domicilio contra quienes entren sin autorización.

Soto también advirtió que el riesgo no se limita al ámbito legal.

Según indicó, varios integrantes de la organización criminal continúan prófugos o bajo investigación y podrían reaccionar contra quienes publiquen imágenes del lugar.

"Por ganarse unos 'likes', puede poner en riesgo su libertad, desde el punto de vista legal, y su integridad, desde el punto de vista de la estructura criminal", afirmó el director interino del OIJ.

La casa ya no forma parte de la investigación, pero sigue siendo una propiedad privada

Las autoridades señalaron que el inmueble no pertenece a alias "Diablo" ni a otros integrantes de la organización criminal.

De acuerdo con la investigación, la estructura utilizaba viviendas alquiladas por terceros y cambiaba constantemente de ubicación para evitar ser localizada por las autoridades.

El OIJ confirmó que todas las pruebas necesarias ya fueron recolectadas durante la inspección judicial, por lo que el inmueble dejó de tener interés policial. Sin embargo, eso no significa que cualquier persona pueda ingresar.

Por ello, las autoridades recomendaron a la población abstenerse de entrar o grabar contenido en sitios donde se hayan desarrollado operativos policiales o hechos violentos, ya que estas acciones pueden derivar en problemas legales y representar un riesgo para la seguridad personal. Con información de Infobae.

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