Honduras incauta más de una tonelada de cocaína oculta en camión cisterna que se dirigía hacia la frontera con Guatemala

Las autoridades de Honduras incautaron más de una tonelada de cocaína que era transportada oculta en un camión cisterna en El Progreso, departamento de Yoro, en el norte del país.

Gerson Velásquez, secretario de Seguridad, informó que durante el operativo fueron localizados 65 fardos dentro del transporte pesado, que procedía del departamento de Atlántida.

Según las pesquisas preliminares, el cargamento presuntamente era trasladado hacia la frontera con Guatemala para continuar su recorrido hacia el norte del continente.

Tres capturados y armas decomisadas

Velásquez explicó que desde hace varios meses la Dirección Policial daba seguimiento a una estructura criminal que presuntamente utiliza el Corredor Atlántico como ruta para el tráfico de drogas.

Como resultado de las investigaciones, las autoridades identificaron el camión y lo interceptaron cuando transitaba por El Progreso.

Durante el operativo fue capturado el conductor del camión cisterna, así como otros dos hombres que se movilizaban en otro vehículo y presuntamente brindaban seguridad al transporte de la droga.

Las autoridades también decomisaron al menos cuatro armas automáticas y varios cargadores, según el reporte oficial.

#ÚLTIMAHORA | Agentes Antidrogas incautan droga en una cisterna en El Progreso, Yoro#NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/cYCLlMbud3 — Policía Nacional de Honduras (@PoliciaHonduras) August 28, 2026

Más de tres toneladas decomisadas en siete meses

El secretario de Seguridad afirmó que durante los primeros siete meses del Gobierno del presidente Nasry Asfura las autoridades hondureñas han incautado más de tres toneladas de cocaína.

Casi la mitad de esa cantidad fue localizada la semana pasada entre manglares de Marcovia, en el departamento de Valle, al sur de Honduras y fronterizo con El Salvador.

Velásquez señaló que las organizaciones dedicadas al narcotráfico estarían recurriendo a nuevas rutas debido a las medidas implementadas tanto por Honduras como por Estados Unidos, entre ellas la interceptación de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico.

El funcionario agregó que los decomisos registrados en el norte y el sur de Honduras podrían estar relacionados con dos células diferentes que operan en el país.

A esta incautación se suman 520 kilos de cocaína decomisados el jueves 27 de agosto en el departamento de El Paraíso, fronterizo con Nicaragua. Según Jorge Galindo, portavoz del Ministerio Público, la droga también estaba oculta en un transporte pesado.

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