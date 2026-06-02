Capturan a “El Gato Negro”, uno de los presuntos responsables de la masacre que dejó 20 muertos en Honduras

La Policía Nacional de Honduras capturó el 2 de junio a un hombre identificado por las autoridades como uno de los presuntos responsables de la masacre que dejó 20 personas muertas en una finca de palma africana en la aldea Rigores, Trujillo, Colón, en el Caribe hondureño.

El detenido, conocido con el alias de "El Gato Negro", fue arrestado en La Ceiba en cumplimiento de una orden judicial mientras continúan las investigaciones para esclarecer el caso ocurrido el 21 de mayo.

Las autoridades señalaron que el capturado es investigado por su presunta participación intelectual y material en el ataque armado que conmocionó a Honduras. Según las pesquisas preliminares, un grupo de hombres armados, vestidos con uniformes similares a los policiales, irrumpió en la finca cuando decenas de trabajadores se preparaban para comenzar su jornada laboral y abrió fuego con pistolas y fusiles.

El subsecretario de Seguridad, Rommel Martínez, informó que equipos especializados del Ministerio Público continúan con exhumaciones, autopsias y otras diligencias forenses para fortalecer el proceso de investigación. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad mantienen operativos en el departamento de Colón para localizar a otros sospechosos vinculados con la matanza.

Investigación apunta a disputa por la palma africana

De acuerdo con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la masacre estaría relacionada con el robo de la producción de palma africana, una actividad que ha generado enfrentamientos entre grupos criminales en la región del Aguán.

Las autoridades explicaron que en esta zona operan estructuras dedicadas al robo de cosechas, actividades asociadas con el crimen organizado y el narcotráfico, factores que han incrementado la violencia en una región marcada históricamente por conflictos de tierra.

Según registros oficiales, la disputa agraria en Colón se remonta a más de cinco décadas, cuando terrenos entregados a campesinos mediante programas de reforma agraria fueron vendidos posteriormente a empresarios agrícolas. Desde entonces, el conflicto ha provocado numerosos enfrentamientos y más de 200 muertes en las últimas décadas.

#HCHNoticias | Fuertemente custodiado llega a la Unidad Departamental de Prevención de La Ceiba, Atlántida, Carlos Alexis Molina Mencía, alías "Gato Negro", presunto autor intelectual de la masacre que dejó al menos 20 personas muertas en Rigores, Trujillo, Colón.



"Gato Negro… pic.twitter.com/gBlK30n4aK — HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) June 2, 2026

#ÚLTIMAHORA | PRIMER CAPTURADO POR MUERTE MÚLTIPLE EN RIGORES, COLÓN #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/sdBNU90k6P — Policía Nacional de Honduras (@PoliciaHonduras) June 2, 2026

Una tragedia que dejó comunidades de luto

La matanza en Rigores provocó consternación en Honduras por la magnitud del ataque. Entre las víctimas figuraban hombres y mujeres que trabajaban en la finca, incluidos jóvenes y miembros de una misma familia.

Tres hermanas identificadas como María Linda Rodríguez, Mirza Rodríguez y Rosa Rodríguez murieron durante el ataque, según reportes preliminares. Las autoridades también confirmaron que entre las víctimas había menores de edad.

La tragedia dejó además decenas de familias afectadas y varios niños en situación de orfandad. Habitantes de Rigores han relatado que muchos menores quedaron bajo el cuidado de sus abuelos tras perder a sus padres en la masacre, una situación que ha agravado la crisis social en la comunidad.

La captura de uno de los presuntos participantes representa el primer avance relevante en la investigación de un caso que mantiene en alerta a las autoridades y ha vuelto a poner en evidencia la compleja combinación de conflicto agrario, narcotráfico, violencia criminal e inseguridad que afecta al departamento de Colón.

Los campesinos hondureños de la aldea Rigores, en el conflictivo departamento de Colón, dijeron que viven una situación de terror. (Foto Prensa Libre: EFE)



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