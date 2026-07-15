Guatemalteco es detenido en Nicaragua con 750 kilos de cocaína

Las autoridades de Nicaragua detuvieron a un ciudadano guatemalteco después de localizar 750 kilogramos de cocaína ocultos en un camión de carga pesada inspeccionado en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, que comunica con Costa Rica.

La Policía Nacional nicaragüense identificó al conductor como Roberto "L", de 66 años. Según la versión oficial, el vehículo había salido de Panamá, ingresó a Nicaragua desde territorio costarricense y tenía como destino final Guatemala.

🚔🇳🇮 ¡Nuevo golpe al crimen organizado y el narcotráfico! 🚨



La Policía Nacional de Nicaragua continúa fortaleciendo la lucha contra el narcotráfico, logrando la incautación de 750 kilos de cocaína en el Puesto Fronterizo de Control de Peñas Blancas, Rivas.



La droga era… pic.twitter.com/aovO28rzS1 — Canal 4 Nicaragua (@Canal4Ni) July 15, 2026

¿Cómo estaba oculta la droga?

Durante la inspección, los agentes encontraron 54 cilindros metálicos que contenían 643 paquetes rectangulares envueltos con cinta adhesiva café.

Las pruebas de campo dieron resultado positivo para cocaína y establecieron un peso total de 750 kilogramos, de acuerdo con el reporte policial.

Entre lo decomisado se encuentra:

643 paquetes rectangulares con peso total de 750 kilogramos de cocaína

con peso total de 750 kilogramos de cocaína 54 cilindros metálicos

Un camión de carga pesada

Otros indicios vinculados con el traslado

Camión tenía como destino Guatemala

El transporte de carga, con matrícula guatemalteca, fue detenido durante un control realizado el lunes en Peñas Blancas, uno de los principales pasos fronterizos terrestres de Nicaragua.

Las autoridades no detallaron públicamente cuál era la carga declarada del vehículo ni si existen más personas investigadas por el traslado. El conductor fue presentado como el único detenido en el operativo.

La droga, el camión y el guatemalteco quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para el inicio del proceso judicial.

Operativo forma parte del “Muro de Contención”

La Policía nicaragüense indicó que la incautación forma parte de la estrategia denominada Muro de Contención, cuyo objetivo es impedir el tránsito de drogas y dinero relacionado con el narcotráfico por el territorio nacional.

Nicaragua se encuentra en una de las rutas utilizadas para trasladar droga producida en Sudamérica hacia México y Estados Unidos. Las autoridades aseguran que mantienen cooperación con otros países de la región para combatir las operaciones del crimen organizado transnacional.

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