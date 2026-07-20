Inspectoría General de la PNC investiga a agentes que dispararon durante altercado en Santa María Cauqué

La Inspectoría General de la Policía Nacional Civil (PNC) inició una investigación por el altercado ocurrido el 17 de julio en Santa María Cauqué, Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez, durante el cual agentes de esa institución realizaron disparos. El incidente dejó cuatro integrantes de una familia heridos, entre ellos una niña de 5 años.

De acuerdo con el Departamento de Comunicación Social de la PNC, la Inspectoría General dará seguimiento a la actuación de los seis agentes involucrados.

or su parte, el Ministerio Público (MP) informó que la Fiscalía de Distrito de Sacatepéquez da seguimiento al incidente, luego de que se presentara una denuncia.

"Vecinos alertaron a las autoridades sobre presuntas personas consumiendo estupefacientes. De manera preliminar, se conoce que agentes de la Policía Nacional Civil se hicieron presentes en el lugar para verificar qué era lo que sucedía", comentó.

El MP indicó que, durante el altercado entre los agentes y las personas, se accionó un arma de fuego y resultaron heridas una persona adulta y una menor de edad.



Además, Prensa Libre consultó a la PNC si esos policías continúan en sus funciones o fueron suspendidos del cargo mientras se desarrollan las averiguaciones; sin embargo, no hubo respuesta.

¿Qué pasó en Santa María Cauqué?

Las grabaciones muestran un altercado entre agentes de la PNC y varios integrantes de la familia Yus. En las imágenes se observa cómo la discusión escala hasta un forcejeo entre policías y civiles, mientras se escuchan seis detonaciones de arma de fuego.

En una de las grabaciones se observa a tres agentes de la PNC, entre ellos una mujer, discutiendo con varios ciudadanos. La situación se agrava cuando una mujer empuja a la agente, quien responde sujetándola del cabello.

Posteriormente intervienen más policías y familiares, entre ellos un menor de edad que grita mientras intenta acercarse a la mujer.

Segundos después también se acerca una niña que intenta abrazar a la mujer que pelea con la agente, mientras otros agentes utilizan sus batones contra los ciudadanos.

Cuatro personas resultaron heridas

La PNC informó que el incidente dejó tres personas adultas y una menor de edad heridas.

Las víctimas fueron identificadas como:

Irma Azucena Yus Díaz, de 23 años, con herida por proyectil de arma de fuego en el abdomen.

Dayana Magali Yus García, de 5 años, con herida causada por esquirla de proyectil de arma de fuego en el muslo izquierdo.

Josué Adolfo Yus Orozco, de 20 años, con herida cortocontundente en la región parietal derecha del cráneo.

Jonathan Alexander Yus Orozco, de 23 años, con espasmo cervical en la región del cuello.

Lo que señala el informe de la PNC

En el apartado de investigación preliminar, el informe de la PNC indica que las víctimas se encontraban sentadas sobre la banqueta de la vía pública, en la 5.ª calle de la zona 1 de la aldea Santa María Cauqué, a las 18.00 horas del 17 de julio, cuando agentes intentaron identificarlas y estas se opusieron.

Añade que, derivado del altercado, un agente, "por la adrenalina o nerviosismo", posiblemente desenfundó su arma de fuego y efectuó disparos de prevención.

El documento señala que el agente realizó disparos de advertencia y que, posiblemente, por el rebote de los proyectiles en el adoquín resultaron heridas las personas.

Padre de la niña exige justicia

En un segundo video se observa al padre de la niña herida reclamando a los agentes por los disparos.

"A mi hija de cinco años le pegaron un bombazo. A mi hermana la atacaron también. Es mi hija la que llevaron herida con los Bomberos Municipales", les grita.

El hombre también afirma que ningún integrante de su familia portaba armas.

"¡Nadie de la familia aquí porta arma ilegal, ni mucho menos arma blanca, para que ellos vayan a accionar el arma así! ¡Eso es algo ilegal! ¡Eso va contra la ley!", reclama.