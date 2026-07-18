Videos: PNC dispara durante altercado con una familia de Santa María Cauqué y deja cuatro heridos, entre ellos una niña de 5 años

Un altercado entre agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y varios integrantes de la familia Yus quedó registrado por varias cámaras de vigilancia instaladas en Santa María Cauqué, Santiago Sacatepéquez. Las grabaciones muestran cómo la discusión escala hasta que se escuchan varios disparos, aunque no se observa quién abre fuego. El reporte de la PNC indica que al menos uno de los agentes habría disparado durante el incidente ocurrido la tarde del viernes 17 de julio.

En la primera grabación se observa a tres agentes de la PNC, una de ellas aparentemente mujer y con casco. Los policías discuten con varios ciudadanos hasta que una mujer vestida de rojo empuja a la agente.

La uniformada responde sujetándola del cabello e intenta derribarla. En ese momento intervienen otros cinco agentes, al menos tres ciudadanos y un menor de edad, mientras el forcejeo se intensifica.

"¡Mamá, mamá, mamá!", grita el niño mientras intenta acercarse a la mujer. Al mismo tiempo, policías y civiles comienzan a intercambiar golpes.

Durante el forcejeo, la mujer de rojo y la agente caen al suelo. El menor intenta ayudarla y continúa gritando mientras la abraza. Segundos después, una niña de cabello largo y blusa amarilla corre e intenta abrazar a la mujer, quien permanece forcejeando con la agente.

Mientras tanto, otros policías sacan sus batones y continúan enfrentándose con los ciudadanos.

Han transcurrido 26 segundos desde el inicio del altercado cuando en la grabación se escuchan seis detonaciones de arma de fuego. En el video no se observa quién realizó los disparos ni hacia dónde fueron dirigidos, pero el informe de la PNC señala que un agente posiblemente desenfundó su arma de fuego y efectuó disparos de prevención.

Por este hecho resultaron heridas tres personas adultas y una menor de edad, según la Policía. Las víctimas fueron identificadas como Irma Azucena Yus Díaz, de 23 años; Dayana Magali Yus García, de 5; Josué Adolfo Yus Orozco, de 20, y Jonathan Alexander Yus Orozco, de 23.

Los heridos

Irma Azucena Yus Díaz: herida por proyectil de arma de fuego en el abdomen.

Dayana Magali Yus García, de 5 años: herida causada por esquirla de proyectil de arma de fuego en el muslo izquierdo.

Josué Adolfo Yus Orozco: herida cortocontundente en la región parietal derecha del cráneo.

Jonathan Alexander Yus Orozco: espasmo cervical en la región del cuello.

Le podría interesar: Secuestro de Julio Amílcar Martínez: Quiénes usaron los chips vinculados al DPI de Andrés Alcázar

Lo que dice el informe de la PNC sobre el hecho

En el apartado de investigación preliminar, el informe señala:

De acuerdo con el informe de la PNC, "las víctimas se encontraban sentadas en la banqueta, sobre la vía pública de la 5.ª calle, zona 1, a las 18.00 horas del 17 de julio en aldea Santa María Cauqué, cuando agentes de la PNC intentaron identificar a las víctimas, quienes se opusieron".

Agrega que, derivado del altercado, un agente de la PNC, por la adrenalina o nerviosismo, posiblemente desenfundó su arma de fuego y efectuó disparos de prevención debido a que se vio rodeado por familiares de las víctimas.

"Efectuó disparos de advertencia y, posiblemente, por el rebote de los proyectiles en el adoquín resultaron heridas las personas antes mencionadas", indicó la Policía.

También podría leer: Los Pochos: quiénes fueron los primeros capturados y cómo operaba la estructura de narcotráfico, según EE. UU.

El reclamo del padre de la menor

En un segundo video se observa al padre de la niña herida reclamando a los agentes de la PNC por los disparos.

"A mi hija de cinco años le pegaron un bombazo. A mi hermana la atacaron también. Es mi hija la que llevaron herida con los Bomberos Municipales", les gritaba a los agentes.

"¿Cómo va a ser posible que vayan a accionar sus armas ante mi hija? Mi hija se fue malherida", continuó reclamándoles a los agentes en el lugar de los hechos.

El hombre asegura que ningún integrante de su familia portaba armas.

"¡Nadie de la familia aquí porta arma ilegal, ni mucho menos arma blanca, para que ellos vayan a accionar el arma así! ¡Eso es algo ilegal! ¡Eso va contra la ley!", reclamó el padre de familia.

La respuesta de la PNC

Consultado sobre si los agentes habrían disparado, el Departamento de Comunicación Social de la PNC respondió que aún no está confirmado ese extremo y que será el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) el que determinará si en realidad hay heridos de bala.

Sobre las acciones derivadas del incidente, la institución añadió que "de momento, sin capturas por los altercados".