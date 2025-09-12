Investigan agresión entre estudiantes que dejó a un menor herido en Cobán

Un hecho de violencia escolar se registró esta semana en Cobán, Alta Verapaz, cuando un estudiante del Instituto Nacional de Educación Básica Central resultó herido tras una pelea con otro compañero. El incidente generó preocupación entre padres de familia y autoridades educativas.

Según testigos, la confrontación comenzó dentro del centro educativo, pero fue en el exterior donde la discusión escaló a una agresión física. Durante la riña, uno de los estudiantes fue lanzado al suelo y recibió golpes que lo dejaron inconsciente.

Personas que presenciaron el hecho auxiliaron al joven y alertaron a los cuerpos de socorro. Luego fue trasladado al Hospital de Cobán, donde permanece internado bajo observación médica.

El agresor también es menor de edad. De acuerdo con información preliminar, ambos habrían tenido conflictos previos.

El Ministerio de Educación informó que, a través de la Dirección Departamental de Educación, inició una investigación para esclarecer los hechos y tomar las medidas correspondientes.

Las autoridades reiteraron su compromiso con la seguridad de los estudiantes y señalaron que se brindará acompañamiento psicológico tanto a los afectados como a la comunidad educativa del instituto.

Organizaciones sociales de Cobán expresaron su preocupación por el aumento de la violencia entre jóvenes, especialmente en centros educativos, e instaron a reforzar los programas de prevención y mediación escolar.

Este caso reabrió el debate sobre la necesidad de implementar protocolos más estrictos de convivencia escolar, así como de incrementar la presencia de orientadores y personal capacitado en resolución de conflictos.

El estudiante permanece en observación médica y su estado es estable. La investigación continúa para determinar responsabilidades y prevenir hechos similares.