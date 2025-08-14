“Estaba inconsciente y la seguía golpeando”: Declaraciones de la madrastra de Génesis Ariah

Durante la noche del pasado lunes 4 de agosto, una niña de 8 años, identificada como Génesis Ariah Mata, fue hallada muerta por las autoridades de los Estados Unidos en el baño de un hotel ubicado en la ciudad de Bakersfield, California, luego de que presuntamente fue golpeada y torturada durante semanas por su padre y su madrastra.

Los reportes de la fiscalía en el condado de Kern señalan que, durante más de cuatro días, Génesis Ariah Mata fue atormentada en una habitación del hotel La Quinta Inn, donde su padre, Rey Mata, y su madrastra, Graciela Bustamante, "la golpeaban constantemente y le arrojaban agua hirviendo al cuerpo", antes de causarle la muerte.

Según la cadena de televisión estadounidense Univisión, la Policía llegó al hotel luego de recibir la alerta sobre una menor de edad que presentaba "signos evidentes de traumas severos", principalmente quemaduras graves que provocaron el desprendimiento de su piel. Sin embargo, tanto Mata como Bustamante se declararon no culpables.

Los acusados permanecerán detenidos en una cárcel local y se presentarán nuevamente ante la corte el próximo viernes 15 de agosto, debido a que ambos fueron identificados como los principales sospechosos de la muerte de Génesis Ariah Mata. No obstante, un oficial relató las primeras declaraciones de la madrastra de la víctima.

Primeras declaraciones de la madrastra de Génesis Ariah Mata

Uno de los oficiales a cargo de la investigación le relató a Univisión las primeras declaraciones de Gabriela Bustamante, de 27 años, luego de que su hijastra fuera hallada muerta y con signos de tortura. "Ella declaró que estuvo presente durante el incidente, pero continuó minimizando su participación en la muerte de Génesis Ariah", agregó.

Según el oficial de Kern, Graciela declaró que su esposo, Rey Mata, de 31 años y padre de la víctima, fue quien sofocó, golpeó y le arrojó agua hirviendo al cuerpo de Génesis Ariah: "Mencionó que su esposo le dijo que, si ella llamaba a la Policía, también iría a la cárcel junto con él", añadió el agente, quien prefirió mantener el anonimato.

"Graciela Bustamante afirmó que Rey Mata mató a Génesis Ariah. Al parecer, ella estaba presente en el lugar en el momento en que la asesinó. Le mencionó a las autoridades que la niña ya estaba inconsciente y su padre la seguía golpeando, por lo que solo quería escapar del hotel", explicó el oficial durante la entrevista telefónica.

De acuerdo con el investigador, la madrastra de la víctima mencionó que, luego de que su padre le dio múltiples puñetazos en el estómago y el rostro, la menor perdió el conocimiento y no volvió a recobrarlo. Ante esta situación, Graciela huyó del hotel y fue entonces cuando contactó a los familiares de Génesis para alertar sobre lo ocurrido.

Antes de escapar de la habitación del hotel en California, Graciela Bustamante indicó que vio a Rey Mata intentar reanimar a la niña, pero, al ver que no reaccionaba, la siguió golpeando. "Ella asegura que su esposo la golpeó por años, pero nunca llamó a la Policía por miedo a ir a la cárcel", afirmó el oficial encargado de la investigación.

Por último, la madrastra de la víctima declaró que, si se hubiera tratado de su hija biológica, seguramente habría intervenido. A pesar de ello, por el momento, tanto Bustamante como Rey Mata esperan su siguiente comparecencia desde la cárcel del condado de Kern, luego de haberse declarado no culpables ante un juez de esa región.