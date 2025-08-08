El caso de Génesis Ariah Mata: la niña de 8 años que no pudo sobrevivir al horror vivido en su casa

Durante la noche del pasado domingo 3 de agosto, una niña de 8 años identificada como Génesis Ariah Mata fue hallada muerta por las autoridades en el baño de un hotel ubicado en la ciudad de Bakersfield, California. Presuntamente, fue golpeada y torturada durante varios días por su padre, Rey Mata, y su madrastra, Graciela Bustamonte.

Los documentos de la corte superior y de la fiscalía en el condado de Kern señalan que, durante casi tres días, Génesis fue atormentada en una habitación del hotel La Quinta Inn, ubicado en la calle 3223 de Riverside, donde su padre y su madrastra la golpeaban constantemente y le arrojaban agua hirviendo, lo que ocasionó su muerte.

Según la cadena de televisión estadounidense Univisión, los agentes de la policía local fueron enviados al hotel luego de recibir el reporte de un menor de edad que presentaba "signos evidentes de traumas severos" y que podría estar fallecido, principalmente por las quemaduras graves que provocaron el desprendimiento de su piel.

Sin embargo, tras el análisis del cadáver, las autoridades se percataron de que la menor habría sido golpeada en el pecho y en el rostro reiteradamente, lo que provocó que perdiera el conocimiento en más de una ocasión, hasta que falleció. "Aplastaron el abdomen de la niña con los puños", asegura un documento compartido por Univisión.

Padre y madrastra acusados de matar a menor

Ante esta situación, el pasado miércoles 7 de agosto, Rey Mata y Graciela Bustamonte, ambos de 27 años, se presentaron ante la Corte Superior de California con el rostro cubierto, donde se declararon no culpables de los cargos de asesinato en primer grado, tortura por crueldad infantil, mutilación agravada y causar lesiones a una menor.

Los acusados permanecerán detenidos en la cárcel del condado de Kern y se presentarán nuevamente ante la corte el próximo viernes 15 de agosto, debido a que ambos fueron identificados como los principales sospechosos de la muerte de Génesis Ariah Mata, cuyo cadáver estuvo encerrado en el baño de un hotel durante varias horas.

En su primera declaración ante las autoridades, Graciela sostuvo haber propuesto sumergir a Génesis en "agua caliente" como un método de castigo justificado, debido a que la niña no seguía instrucciones. Además, dijo que fue testigo de los golpes que Rey Mata le propinó a su hija en más de una ocasión, desde hace más de cuatro años.

De acuerdo con la revista estadounidense People, la investigación policial detalla que la menor fue víctima de múltiples formas de maltrato durante varias semanas antes de morir. Los registros compartidos por el medio señalan el aplastamiento reiterado de sus manos en el marco de una puerta, así como el desprendimiento de sus uñas.

Dadas las circunstancias, el caso de Génesis Ariah Mata puso en evidencia las fallas del sistema de protección a la infancia, tanto en California como en los Estados Unidos, debido a que múltiples familiares de la víctima aseguran haber alertado a los Servicios de Protección Infantil en el condado de Kern en más de diez ocasiones diferentes.

Las tías y primas de la fallecida recordaron ante los medios locales la personalidad alegre de la niña: “Su vida fue robada demasiado pronto. Se necesita una verdadera justicia en los casos como el de Génesis”, afirmó Sophia Hernández, familiar de Ariah, quien abrió una campaña en redes sociales para poder cubrir los gastos de su funeral.