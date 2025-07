Inmigrantes detenidos en “Alligator Alcatraz”: Sin cargos penales ni acceso a abogados migratorios

Decenas de abogados de inmigración y de derechos civiles buscan obtener una orden de restricción temporal contra el nuevo centro de detención para inmigrantes ubicado en el Parque Nacional de los Everglades, en Florida, conocido internacionalmente como “Alligator Alcatraz” por la presencia de caimanes en sus alrededores.

Diversos expertos en leyes de inmigración le revelaron al periódico estadounidense Los Angeles Times que a los inmigrantes detenidos en Alligator Alcatraz les cancelaron las audiencias de fianza y se les ha prohibido reunirse con sus respectivos abogados, incluso a los capturados que permanecen retenidos sin cargos ni antecedentes penales.

Durante una audiencia virtual, múltiples abogados de inmigración argumentaron que a todos los detenidos en Alligator Alcatraz se les están violando derechos constitucionales, principalmente el derecho a un juicio justo, ya que la Sexta Enmienda garantiza un proceso rápido, público y con jurado, así como acceso a un abogado.

“Esta es una situación de emergencia. Los oficiales en Alligator Alcatraz están tratando de forzar a las personas a firmar órdenes de deportación sin la posibilidad de hablar con un abogado”, argumentó Eunice Cho, abogada de la Fundación Unión Americana de Libertades Civiles, durante la audiencia en el tribunal federal de Miami, Florida.

Por su parte, Nicholas Meros, el abogado que representa al gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró a los medios de comunicación que la situación en Alligator Alcatraz comenzó a cambiar desde que se presentó la primera demanda en contra del centro, por parte de asociaciones de derechos civiles, el pasado miércoles 16 de julio.

Según el gobernador Ron DeSantis, el pasado jueves 17 de julio comenzaron a instalarse salas de videoconferencia para que todos los migrantes capturados puedan hablar con sus abogados. “Ha habido una serie de hechos que han cambiado el lugar”, mencionó Nicholas Meros durante la audiencia en el tribunal federal de Miami, Florida.

Asimismo, el juez federal de distrito Rodolfo Ruiz, le pidió a los abogados de derechos civiles que volvieran a presentar su demanda para consolidar sus quejas como una solicitud de orden judicial preliminar. Además, estableció un calendario de presentaciones para ambas partes, que culminará con una audiencia presencial el 18 de agosto.

El juez Ruiz le advirtió al gobernador DeSantis que su papel era “proporcionar alivio a cualquier violación constitucional probada” y le pidió a los gobiernos federal y estatal que muestren quién tiene autoridad sobre el centro de detención, debido a que ese ha sido un asunto confuso desde que "Alligator Alcatraz" abrió el pasado 29 de junio.

“Creo que ese es el problema principal: ¿Quién está haciendo qué en esa instalación? Conocer más sobre el lugar será bueno para todas las partes”, argumentó el juez federal de distrito Rodolfo Ruiz, quien está a cargo de la segunda demanda contra el nuevo centro de detención de inmigrantes en la reserva de humedales de Florida.

A su vez, diversos grupos ambientalistas preparan otra demanda contra funcionarios federales y estatales, ya que el centro de detención, construido en una pista de aterrizaje en el corazón del Parque Everglades, no cumplió con las leyes ambientales de Florida y podría dañar los pantanos y bosques que albergan cientos de animales.

