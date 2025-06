Iván Velásquez califica de intenciones perversas las órdenes de captura en su contra y de la fiscal general de Colombia

El exjefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y actual embajador de Colombia ante El Vaticano, Iván Velásquez Gómez, afirmó este martes 3 de junio en sus redes sociales que no se prestará “al juego” del Ministerio Público (MP) de Guatemala, que solicita su captura por el caso Odebrecht.

El pasado lunes 2 de junio, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche, reveló que una sala de Apelaciones ordenó la detención de Velásquez y de Luz Camargo, actual fiscal general de Colombia, por su presunta implicación en el caso Odebrecht, cuando ambos fueron funcionarios de la Cicig.

Las acciones de la Fiscalía de Guatemala han generado reacciones tanto en el país como en el extranjero, principalmente en Colombia, donde el Gobierno ha calificado las órdenes de captura como ilegales.

Este martes, Velásquez expresó en sus redes sociales que no se prestará al “juego de la Fiscalía”, cuyas acciones calificó de perversas y ligadas a la corrupción.

“Ante la gran cantidad de mensajes de solidaridad que de manera directa y/o a través de redes sociales he recibido, quiero expresarles a todos y a todas mi inmensa gratitud y la de mi familia por esa generosidad y la confianza que han tenido en mí”, afirmó Velásquez en la red social X.

Agregó: “Entiendo perfectamente los propósitos y las intenciones protervas -perversas- que animan no solo a los corruptos que hoy se encuentran al frente de la fiscalía guatemalteca, sino a quienes los respaldan y alientan (allá y acá), porque sirven a sus intereses políticos o porque han sido beneficiados con la impunidad que les prodiga el Ministerio Público”.

El mensaje concluyó: “Me he abstenido hasta ahora de dar declaraciones, porque no me prestaré para hacerle el juego a esa —como decía el poeta— ‘casta inferior desglandulada de potencia, casta inferior elocuenciada de impotencia’ que ha venido acosando a tantos y tantas guatemaltecas que, con dignidad, valentía y honestidad, soportan el exilio o la cárcel, hombres y mujeres a quienes rindo tributo de gratitud, admiración y solidaridad”.

Fiscal se pronuncia

Camargo afirmó este martes que la orden de detención emitida en su contra por la justicia de Guatemala carece de base legal y forma parte de un “contraataque sin precedentes” contra ella y su entidad por su lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada.

“Estamos observando que esta lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada, dentro y fuera del país, está generando un contraataque sin precedentes contra los servidores de la entidad y la propia fiscal general de la Nación. La decisión anunciada ayer por el Ministerio Público de Guatemala es una más de esas manifestaciones”, declaró Camargo en una rueda de prensa.

La fiscal aseguró que está tranquila por su inocencia en los “hechos que, con sesgo político”, se le atribuyen por su trabajo en la Cicig y subrayó que “no existe una orden de captura internacional” y que “no será emitida, teniendo en cuenta el comunicado del Gobierno de Guatemala que rechaza la petición del Ministerio Público” de ese país.

Con información de EFE