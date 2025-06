Jefa de la unidad de archivo del TSE que denunció fraude electoral y ahora enfrenta cargos, aseguró que es represalia del MP

Luego de varios allanamientos realizados la mañana del 17 de junio por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), fue capturada Angelita Carolina Martínez Rodas, jefa de la Unidad del Archivo General del Tribunal Supremo Electoral (TSE), quien fue detenida en su residencia en la zona 3 capitalina.

A su llegada a la Torre de Tribunales, la trabajadora del ente electoral afirmó que el MP la acusa de abuso de autoridad de forma continuada y usurpación de deberes. Sin embargo, Martínez asegura que su captura es una represalia por parte del ente investigador, ya que se negó a continuar como testigo protegido. Esto, como parte de una denuncia por fraude electoral que ella interpuso ante el Ministerio Público.

"Ya no vine a declarar con el juez Orellana. Yo creo que a eso me traen, obligándome a seguir declarando todo esto, ¿verdad? Lo que en su momento vine y fui parte del testigo protegido. Es una represalia, porque en mis años de laborar en el Tribunal Supremo Electoral nunca he tenido ningún conflicto", afirmó Martínez.

Amenazas de muerte

Angelita Martínez aseguró que interpuso ante la FECI una denuncia por fraude electoral, motivo por el cual declaró como testigo protegido durante varios meses. Sin embargo, afirmó que fue víctima de amenazas de muerte, razón por la cual dejó de brindar sus declaraciones.

"Yo me imagino que es represalia. Yo era testigo protegido y me rehusé porque me amenazaron de muerte y me rehusé en declarar. Ellos saben que yo tenía amenazas de muerte y me dijeron que en lo que podían ayudarme era irme a dejar a un lugar en donde ni mi familia supiera dónde estaba", aseguró Martínez.

Sobre el tiempo en que fue testigo protegido de la FECI, afirmó que esto fue durante los meses de junio, julio y agosto de 2023. Además aseguró que otro motivo por el que dejó de brindar sus declaraciones como "testigo protegido" fue que la FECI no le brindó ninguna garantía para resguardar su seguridad.

Anomalías en su nombramiento

En cuanto al motivo de su captura, Martínez, quien también es secretaria general del Sindicato de Trabajadores del TSE, indicó que se le acusa de usurpación de deberes, debido a supuestas anomalías en su nombramiento como jefa de la Unidad de Archivo.

Aseguró que en ningún momento se le hizo alguna citación ni se le notificó por parte del juzgado para que se presentara a declarar o conocer los motivos de la orden de captura en su contra.

Respecto del nombramiento de Martínez al frente de la unidad de archivo, la presidenta en funciones del TSE, Blanca Alfaro, quien acudió a la Torre de Tribunales para expresarle su apoyo, afirmó que su nombramiento se hizo acatando una orden judicial.

"Pues esa fue una orden de juez competente en donde se nos dictó darle posesión del cargo de jefe del Archivo. También se ha buscado —por el MP— un oficio sobre un voto razonado. No existe ningún voto razonado en los registros del Tribunal Supremo Electoral en el que se manifieste alguna posición contraria a la orden que nos dio el juez en su momento", afirmó Alfaro.

La presidenta del TSE indicó que durante el allanamiento en la unidad de Recursos Humanos del tribunal, el MP buscaba el expediente de Martínez. Sin embargo, este ya se encontraba en la fiscalía desde hacía dos semanas, por lo que se levantó el acta administrativa donde consta dicha acción.

Padece cáncer

Por su parte, Dulce Gabriela Martínez Rodas, hija de la detenida, afirmó que la captura fue injusta, ya que no se le notificó ni se le citó para comparecer ante el juzgado. También aseguró que su madre padece de cáncer, por lo que responsabiliza al Ministerio Público de cualquier situación que afecte su salud.

"La detuvieron injustamente y quiero hacer responsable directamente al Ministerio Público si algo le llega a pasar a mi madre. ¿Por qué motivo? Porque ella tiene cáncer. Entonces, esa es una manera muy injusta: fueron a la casa, botaron las puertas, lo cual no considero correcto, ya que cada delito lleva su proceso. Ella no es ninguna criminal y no se estuvo escondiendo de nada", puntualizó Gabriela Martínez, quien reiteró que en ningún momento se le citó para llegar a algún acuerdo o notificarle sobre alguna acusación.

La audiencia de primera declaración de Angelita Martínez, fue programada para este 18 de junio por parte del juzgado séptimo de instancia penal.

No es testigo protegido

Sobre las declaraciones hechas por Martínez en donde asegura que fue "testigo protegido", la fiscal Leonor Morales afirma que la acusada en ningún momento fue aceptada como testigo protegido en el caso Corrupción Semilla.

Por su parte el juez Fredy Orellana también cuestionó las declaraciones de la detenida dadas a la prensa y resolvió que permanezca en la carceleta de la Torre de Tribunales hasta la audiencia de primera declaración.

Orellana también aclaró que dentro del expediente del caso ninguna persona figura como testigo protegido.