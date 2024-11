José Luis Benito es condenado a 4 años de prisión por fraude en caso Libramiento de Chimaltenango

José Luis Benito, exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) durante el gobierno de Jimmy Morales, fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión al aceptar cargos por el caso Libramiento de Chimaltenango.

Benito aceptó los cargos de fraude por los que era señalado por el Ministerio Público, por lo que pudo obtener una reducción a la pena que habría sido de nueve años.

La jueza Claudette Domínguez, del Juzgado de Mayor Riesgo A, conoció el caso e indicó que Benito estuvo dos años, cinco meses y tres días en prisión preventiva, por lo que tendrá que cumplir una pena de dos años y 25 días, conmutables a Q5 diarios.

Además, quedará inhabilitado para optar a cargos públicos por tres años.

Benito dijo que se sometió al proceso de aceptación de cargos luego de que la Corte de Constitucionalidad le revocara una medida sustitutiva que se le había otorgado para permanecer en prisión preventiva.

Señaló que fue motivado a aceptar cargos por “el desgaste emocional, social y económico” y pensando en su familia.

“En ningún momento se imputa en mi contra un acto en el que yo me hubiera podido beneficiar o enriquecer, de ninguna manera. Nuestro accionar fue en función de entregar una obra de urgencia nacional, que fue planificada en el gobierno de la UNE y se ejecutó en el gobierno Patriota”, argumentó.

“Nosotros lo que hicimos fue concluir esta obra. No se me imputa absolutamente nada de lo que mediáticamente se ha dicho. Concluimos una obra necesaria para el país. José Luis Benito no ejecutó los Q550 millones que dicen que costó la obra. Nosotros terminamos de un tramo de 2.4 kilómetros”, agregó.

“Es la parte más plana y no se construyeron ni taludes ni muros de contención. Se aceptaron los cargos y pedimos disculpas, pues la intención fue tener una obra importante para el país”, afirmó.

Argumentos de la jueza Domínguez

La jueza Domínguez, durante la lectura de la sentencia, indicó que fue responsable del delito de fraude.

Añadió que con la construcción de la obra hubo un engaño al Estado y que se debió haber invertido de forma correcta los recursos, por lo que se rehusó a imponer una pena mínima de cinco años que era solicitada por la defensa.

Mencionó que el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas, como querellante adhesivo, también coincidían con la pena de cinco años.

Aparte, señaló que la Procuraduría General de la Nación pedía diez años, pero tampoco consideró viable la pena.

“Considero pertinente imponer una pena de nueve años al sentenciado José Luis Benito, por el delito de fraude. Aplicando la rebaja por aceptación de cargos, equivale una rebaja del 50%, por lo que se resuelve que tendrá que cumplir cuatro años y seis meses. La pena final es de dos años y 27 días por el tiempo que ya ha cumplido en prisión, conmutables a Q5 diarios”, finalizó Domínguez.

Megaobra

La entrega de la obra durante el gobierno de Jimmy Morales fue considerada por el exmandatario como una "megaobra", aunque meses después de haber sido habilitada se registraron constantes derrumbes que causaron denuncias e investigaciones.