Jose Rubén Zamora afirmó que tuvo que requerir asistencia médica el pasado diciembre

Por medio de sus redes sociales, Jose Rubén Zamora afirmó que requirió asistencia médica el pasado 30 de diciembre que habría durado alrededor de 15 horas.

Periodista Jose Rubén Zamora

Jose Rubén Zamora se encuentra actualmente en el cuartel militar Mariscal Zavala. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

El periodista Jose Rubén Zamora Marroquín, quien se encuentra en prisión preventiva desde 2022, requirió asistencia médica el pasado 30 de diciembre, según reveló este domingo en un mensaje en sus redes sociales.

Zamora Marroquín explicó que fue atendido en el hospital público San Juan de Dios, para revisarse “un bulto creciente” en su cuerpo, que resultó ser “benigno” de acuerdo con el diagnóstico médico.

El periodista puntualizó que su estadía en el hospital, desde su llegada hasta ser atendido y su salida, duró 15 horas, vigilado siempre por guardias del Sistema Penitenciario.

Durante su estancia en el centro médico recibió “muestras de apoyo, solidaridad y cariño” por parte de la población.

El mensaje de Zamora Marroquín en sus redes sociales recordó que la atención sanitaria “jamás ha sido una prioridad del Estado” y criticó los últimos Gobiernos por corrupción.

“Alrededor de las 3 de la mañana del día siguiente (de su traslado al hospital), entré feliz a mi bartolina y caí redondo después de 14 horas de delirio“, dijo el periodista.

El periodista enfrenta procesos por lavado de dinero, obstrucción a la justicia y falsificación de documentos.

Entidades humanitarias nacionales e internacionales, como Amnistía Internacional, consideran fabricados y espurios las acusaciones, sin que a la fecha se haya comprobado su culpabilidad.

Lea también: El emotivo discurso de Meryl Streep a Jose Rubén Zamora durante gala de los Premios Albies en Londres

