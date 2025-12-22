Periodista Jose Rubén Zamora pasará su tercera Navidad en prisión

El periodista guatemalteco Jose Rubén Zamora pasará las festividades de fin de año en prisión preventiva por tercer año, denunció este lunes su hijo, José Carlos Zamora, quien aseveró que se trata de un "secuestrado" por parte del Ministerio Público (MP).

El comunicador, de 69 años, fue detenido en julio de 2022 después de haber lanzado fuertes críticas por corrupción contra el presidente en aquel momento, Alejandro Giammattei, y permanece en prisión preventiva por varios casos en su contra sin sentencia firme ni proceso judicial a la vista.

Su hijo es tajante al calificar la detención como una persecución política. "Tiene ya más de tres años detenido arbitrariamente sin proceso, sin audiencias, sin condena. Básicamente es un secuestro por parte de este grupo criminal que está enquistado en el Ministerio Público", dijo en declaraciones a la agencia EFE.

Durante más de dos décadas, Zamora Marroquín se consolidó como uno de los periodistas más emblemáticos del país al frente del diario elPeriódico, donde denunció cientos de casos de corrupción durante varios gobiernos.

En un mensaje divulgado en noviembre pasado en sus redes sociales, Zamora Marroquín denunció nuevamente la corrupción de Giammattei, indicó que el expresidente "se alió con narcotraficantes" e hizo una analogía sobre como "el infierno está vacío, deshabitado" ya que "los demonios andan sueltos, viven y reinan en Guatemala".

El periodista enfrenta procesos por lavado de dinero, obstrucción a la justicia y falsificación de documentos, cargos que su defensa y organizaciones humanitarias nacionales e internacionales, como Amnistía Internacional, consideran fabricados y espurios, sin que a la fecha se haya comprobado su culpabilidad.

Aunque en el 2024 el periodista gozó brevemente de arresto domiciliario, la distancia física con sus seres queridos en el exilio impidió un festejo real. En la actualidad, Zamora permanece recluido en la cárcel del cuartel militar Mariscal Zavala.

"Es una situación complicada porque es un doble impacto; la familia se separó porque los que quedaban allá (en Guatemala), mi hermano menor y mi mamá, tuvieron que salir del país por amenazas", recapitula su hijo, José Carlos Zamora.

Pese al encierro, la familia destaca la entereza del comunicador y su firme convicción de lograr su libertad "tarde o temprano".

De acuerdo a su hijo, Zamora Marroquín "ve su encarcelamiento como una extensión de su trabajo como periodista" y se mantiene "totalmente convencido de sus principios".

La situación de Zamora no es aislada. Los líderes de la organización indígena 48 Cantones de Totonicapán Luis Pacheco y Héctor Chaclán también pasarán estas fechas en prisión debido a lo que sus abogados denuncian como "litigios maliciosos" de la Fiscalía para retrasar sus audiencias, tras su captura en abril de este año sindicados de manifestarse en contra del Ministerio Público en el 2023.

En la misma situación se encuentra el exfiscal anticorrupción Stuardo Campo, también perseguido por el Ministerio Público.

Lea también: El emotivo discurso de Meryl Streep a Jose Rubén Zamora durante gala de los Premios Albies en Londres

La fiscal general y jefa del MP, María Consuelo Porras, se encuentra sancionada por supuesta corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea.

"Son muchos guatemaltecos los que están separados de su familia por estas redes de criminales", concluyó Zamora hijo, también periodista y quien desde junio pasado fue nombrado director regional del Comité de Protección para Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York.